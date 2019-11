Casey Affleck apocalittico diventa la madre della figlia molestata

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 4 novembre 2019) Cinzia Romani Il premio Oscar era stato coinvolto nel #MeToo e si rilancia dirigendo un thriller «femminista» L'ossessione americana per i drammi distopici sull'umanità estinta adesso ha un nuovo interprete,. L'attore, premio Oscar per Manchester by the Sea, debutta alla regia con Light of my Life (in sala dal 21 con Notorius, dopo un passaggio alla Festa di Roma), intenso thriller da lui interpretato e scritto, dove un padre vedovo e la sua figlioletta undicenne Rag (Anna Pniowski) sopravvivono allo sterminiopopolazione femminile. Non a caso, la bambina deve difendersi dai maschi predatori, vestendosi da ragazzino, i capelli rapati. Preceduto dalla cattiva nomea di molestatore, finita quando il bel fratello di Ben ha transato in tribunale, per poi rinunciare, l'anno scorso, a non presentare l'Oscar per la migliore attrice, infuriando il #MeToo,, ...

