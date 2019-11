Capello commenta il Milan | ‘Giocano con paura’

Fonte : milanworld

(Di lunedì 4 novembre 2019) Fabiohato tra le altre cose il, dopo la deludente prestazione con la Lazio, ai microfoni di Radio Anch’io Sport. Ai microfoni Rai l’ex allenatore rossonero non si è tenuto ed è sembrato un fiume in piena, quasi volesse dare voce ai tanti tifosi delusi dal Diavolo in questo inizio stagione. “Ilè in difficoltà e i giocatori non sono di grandissimo livello –– questo lo sanno tutti e lo vedono. A San Siro giocano con paura, hanno timore e non riescono a esprimersi. Manca la personalità. Anche chi è forte tecnicamente, come Paquetà, non si esprimono al meglio. Sono pochi i giocatori da, hanno difficoltà a indossare questa maglia”. Entra anche nei dettagli tecnici in particolare su Leao, ancora oggetto del mistero: “Il Leao di ieri sera mi ha innervosito, non può pensare di giocare solo con la ...