Valtteri Bottas partirà dalla pole position nel Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1

F1 - Risultato Qualifiche GP Stati Uniti 2019 : Valtteri Bottas centra la pole! Vettel - Verstappen e Leclerc beffati per pochi millesimi : Si ferma a sei il filotto di pole position consecutive della Ferrari. Ci pensa Valtteri Bottas (Mercedes) a spezzare questa serie, con il miglior tempo nel corso delle Qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti 2019 di Formula Uno. Il finlandese, che era reduce da un inizio di weekend tutt’altro che brillante, stampa il nuovo record della pista, 1:32.029, e centra l’11esima partenza al palo della sua carriera. Per le Frecce ...

VIDEO F1 - Valtteri Bottas GP Messico 2019 : “Un gran peccato - mi stavo migliorando ma sono finito sullo sporco” : Le qualifiche del GP del Messico 2019 di F1 sono state segnate dallo spaventoso incidente dell’alfiere Mercedes Valtteri Bottas proprio sul finire dell’ultimo tentativo della Q3. Il finlandese ha perso il controllo della vettura e si è appoggiato al muro di sinistra, salvo poi finire contro una pericolosa rientranza nelle barriere. L’incidente si è risolto fortunatamente senza conseguenze e il pilota ha ammesso di essere andato ...

VIDEO Valtteri Bottas - incidente nelle qualifiche del GP del Messico : schianto contro il muro all’ultima curva : Valtteri Bottas è andato a sbattere contro il muro in occasione delle qualifiche del GP del Messico 2019, il finlandese stava percorrendo il suo giro veloce nel corso del Q3 ma ha commesso un grave errore all’ultima curva e si è reso protagonista di un brutto incidente al volante della sua Mercedes. Questo schianto ha fatto esporre le bandiere gialle ai commissari tanto che i piloti hanno dovuto alzare il piede nel finale dei rispetti ...

Formula 1 – Brutto incidente per Valtteri Bottas : perde la gomma sinistra - la monoposto si schianta contro il muro [VIDEO] : Brutto incidente nel finale delle qualifiche per Valtteri Bottas: il pilota Mercedes finisce contro il muro a tutta velocità nell’ultimo giro Momenti di paura nel finale delle qualifiche del Gp del Messico a causa di un Brutto incidente che ha visto Valtteri Bottas protagonista nel finale della sessione. Nell’ultimo giro utile, il pilota finlandese è finito contro il muro poco prima del traguardo. Lanciato a tutta velocità, ...

F1 - Mondiale 2019 : mentre Valtteri Bottas blinda il suo secondo posto - la Ferrari spreca l’ennesima chance : Il Gran Premio del Giappone 2019 di Formula Uno ci ripropone un Valtteri Bottas come non si vedeva da diversi mesi ma, contemporaneamente, una Ferrari molto ben conosciuta. Quando tutto sembra puntare verso il sereno per la scuderia di Maranello, infatti, qualcosa riesce sempre ad andare storto ed a portare qualche nuvola. Nel caso del weekend di Suzuka, poi, non è stata nemmeno colpa del tifone Hagibis che ha costretto la cancellazione completa ...

F1 - GP Giappone 2019 : Valtteri Bottas e il gentile omaggio della Mercedes. Un “ringraziamento” per una vita da scudiero : Il Gran Premio del Giappone 2019 di Formula Uno (clicca qui per la cronaca) ha messo in mostra una grossa novità. Per la prima volta, forse da sempre, una strategia della Mercedes (che oggi ha meritatamente festeggiato il suo sesto titolo nel Mondiale Costruttori) è andata a favore di Valtteri Bottas e non di Lewis Hamilton. Una vera e propria prima volta, che ha numerose spiegazioni, tutte decisamente sensate. Il team di Brackley, in soldoni, ...

Valtteri Bottas F1 - GP Giappone 2019 : “Sapevo che avrei avuto delle chance e le ho sfruttate. Mi sono divertito molto” : Weekend quasi perfetto quello del GP del Giappone 2019 per il finlandese Valtteri Bottas. Dopo un venerdì da assoluto dominatore e una qualifica in cui è riuscito a mettersi alle spalle il compagno Lewis Hamilton, l’alfiere della Mercedes ha sfruttato al meglio le indecisioni dei due piloti della Ferrari al via per passare in testa e poi condurre in tutta autorevolezza la sua corsa fino al successo finale. Con il terzo posto del compagno ...

Formula Uno : Valtteri Bottas trionfa in Giappone : 8.45 Valtteri Bottas domina il Gp del Giappone. Secondo un grande Vettel che nel finale riesce a tenere a bada Hamilton ed evitare così la doppietta Mercedes che comunque conquista il 6° Mondiale. Al via Vettel, partito in pole, viene passato da Bottas. Alla curva 2 contatto Leclerc-Verstappen (sotto investigazione): il ferrarista costretto a rientrare ai box per cambiare l'ala, Verstappen si ritirerà al 15° giro. Bottas, dopo un intermezzo ...

Valtteri Bottas F1 - GP Giappone 2019 : “Soddisfatto del mio giro ma la posizione non è il massimo” : La Mercedes partiva con tutti i favori del pronostico nelle qualifiche del GP del Giappone 2019 di F1, dopo un venerdì di prove libere dominante. Il finlandese Valtteri Bottas era pronto a ritrovare la via della pole position, vista la maggior confidenza trovata fin da subito anche rispetto al compagno Lewis Hamilton, ma oggi la Ferrari ha scoperto le proprie carte e ha occupato interamente la prima fila, lasciando un po’ delusi gli uomini ...

F1 - Risultato FP2 GP Giappone 2019 : Valtteri Bottas beffa Hamilton - Verstappen e le Ferrari inseguono : Valtteri Bottas (Mercedes) centra il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone 2019, e anche la pole position…? Per quale motivo questo possibile doppio Risultato? La direzione gara ha voluto prendere le proprie precauzioni in vista del tanto temuto arrivo del tifone Hagibis, che dovrebbe abbattersi nel corso della serata odierna su Suzuka. Tutto cancellato per quanto riguarda la giornata di domani ...

“Troppo piccolo per fare il pilota” – Valtteri Bottas - il nonno e una promessa : quando i sogni stanno dentro una ciotola di porridge : Valtteri Bottas, la passione per i go-kart e il sogno di diventare pilota: tutto è iniziato grazie ad una promessa del nonno e tante ciotole di porridge Vi siete mai fermati a pensare quanto possano essere affascinanti i go-kart per un bambino? Piccole macchinine che, agli occhi di un piccolo, vanno alla stessa velocità di quelle dei grandi, nelle quali non sei seduto sul sedile del passeggero, magari in un fastidioso seggiolino di ...

Valtteri Bottas F1 - GP Russia 2019 : “Tornati alla doppietta dopo gare difficili - contento del secondo posto” : Valtteri Bottas ha conquistato il secondo posto nel GP di Russia 2019, tappa del Mondiale F1 che si è disputata a Sochi. Il pilota della Mercedes, scattato dalla quarta posizione, è riuscito a risalire la china approfittando del problema tecnico di Sebastian Vettel e lasciandosi alle spalle Charles Leclerc che si è tenuto dietro con grande caparbietà nel finale. Il finlandese ha analizzato la sua gara poco prima di salire sul podio: “La ...

Valtteri Bottas F1 - GP Russia 2019 : “Arrivo qui con mentalità vincente. Il rallentamento a Singapore? Spero che non avvenga ancora” : Non è un momento facile per il finlandese Valtteri Bottas. Il pilota di F1 della Mercedes, dopo il rinnovo del suo contratto con la scuderia di Brackley, è andato un po’ in calando e le sue prestazioni in pista non sono state quelle che ci si aspettava. In particolare, il weekend a Singapore è da cancellare: errore nel corso delle prove libere e quinto posto anonimo, mai in lizza per le posizioni di vertice, con ordine di scuderia ...