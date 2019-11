Scuola | il degrado è diventato normale Attenzione a chi vuole amputare un popolo della

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 3 novembre 2019) Oggi pubblico un articolo di Stefano D’Errico, segretario dell’Unicobas, organizzazione sindacale che si richiama al socialismo libertario, fondata nel 1990. “Nel disinteresse generale di una società ‘incivile’ che odia la cultura, con la complicità attiva di tutte le forze politiche e dei sindacati di partito, laitaliana è diventata l’ombra di se stessa. Dalla ‘carta dei servizi’ dell’industriale Giancarlo Lombardi (ministro nel 1995), con lo studente-cliente e le lettere anonime per valutare gli insegnanti, tutto è’., con Luigi Berlinguer, pareggiare lacune in matematica con ‘crediti’ in educazione motoria, Mariastella Gelmini che s’inventa un ‘tunnel dei neutrini’ dall’Aquila alla Svizzera e Valeria Fedeli, diplomata con un titolo triennale. Legittimo valutare gli studenti con ...

