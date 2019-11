Nella manovra 2 miliardi di microtasse

E Nella manovra spuntano aumenti e premi per dirigenti e dipendenti dei ministeri : Con la legge di bilancio viene istituito un fondo da 100 milioni per alzare le indennità aggiuntive di funzionari e dirigenti ministeriali e della presidenza del Consiglio. Dubbi anche sui criteri per distribuire gli aumenti. Il ministero della Pa: "Da noi parere negativo sulla norma", ma i sindacati la difendono: "Non è un regalo, ma un riallineamento necessario per eliminare le disparità".Continua a leggere

Manovra - rimodulazione delle aliquote Irpef non sarà Nella legge di bilancio : partirà solo dal 2021 : Per il 2020 il progetto del governo è quello di mettere in campo una riforma fiscale, con una legge delega che modifichi sia l'Irpef che l'Iva. Ma Conte e Gualtieri contano di lavorare sulla rimodulazione degli scaglioni e delle relative aliquote Irpef solo dopo la Manovra di bilancio. I primi effetti della riforma si vedrebbero quindi solo a partire dal 2021.Continua a leggere

Che cosa c'è Nella lettera di risposta dell'Italia alla Commissione Ue sulla manovra : Il progetto di bilancio dell'Italia per il 2020 “non costituisce una deviazione significativa” dalle regole, scrive il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri nella lettera di risposta ai commissari Ue Dombrovskis e Moscovici sulla manovra. Il deficit strutturale mostra un “leggero deterioramento”,

Detrazioni spese sanitarie a rischio per le fasce di reddito più alte Nella manovra 2020 : Diversi fonti di informazioni evidenziano come nelle mire del governo ci sarebbe l'intenzione di aumentare il gettito fiscale attraverso la rinuncia, per una fetta della popolazione, alla detrazione del 19% sulle spese sanitarie. Secondo quelle che sono le indiscrezioni dovrebbe trattarsi di un provvedimento destinato ad interessare le fasce di reddito più alte e riguardare una platea non molto ampia di popolazione. Attualmente si detrae il 19% ...

Manovra - trovata l’intesa Nella maggioranza : tutte le novità della legge di Bilancio : Trovato l'accordo di maggioranza sulla legge di Bilancio: ci sarà il carcere per gli evasori sopra i 100mila euro, mentre viene rinviata a luglio l'entrata in vigore sia delle multe per i commercianti che non si dotano di Pos che la stretta sull'utilizzo del contante. Confermato anche il bonus befana, in attesa di capire per quali spese varrà.Continua a leggere

Scontro Nella maggioranza su manovra. Conte sbotta : “Chi non fa squadra - fuori” : "Qui bisogna fare squadra. Chi non la pensa cosi', e' fuori dal Governo" tuona il premier Giuseppe Conte. Si accende lo Scontro nella maggioranza sulla manovra approvata 'salvo intese' dal governo e ancora in via di definizione. La riunione del Consiglio dei ministri in programma lunedi' per il varo del nuovo decreto terremoto potrebbe essere preceduta da un vertice di maggioranza e diventare l'occasione per una resa dei conti sui nodi aperti, ...

Manovra - ecco la mozione : “abolire il reddito di cittadinanza per dare 1.000€ in più Nella busta paga di ogni lavoratore” : Taglio “reale” al cuneo fiscale per dare mille euro in più ai lavoratori e tetto alla pressione fiscale in Costituzione. Sono due delle iniziative lanciate da Forza Italia e presentate stamani in una conferenza stampa alla Camera. “La posizione di Forza Italia è chiara, non di protesta ma realista e di proposta. Se dovesse passare questa Manovra ogni mattina gli italiani avranno accanto uno Stato che non li prenderà per mano ma ...

Dal bonus facciate al limite ai contanti - tutte le misure previste Nella manovra Tassa sulla plastica - rivolta delle imprese : Dal tetto dei mille euro ai bonus per la casa fino al decreto terremoto: le misure per il prossimo anno

Cosa c'è Nella manovra e come procede il negoziato sulla Brexit : Tante cosette in manovra, evidentemente frutto di proposte varie, alcune delle quali sopravvissute per misteriosi e fortunosi intrecci. Ecco un po' di zibaldone manovriero. D'altra parte il grosso era già bloccato o ipotecato. Con un governo che non ha la voglia né la forza di toccare le misure di s

Smog - Coldiretti : “Con l’allarme per l’Italia - bonus verde Nella manovra” : nella lotta allo Smog va confermato in manovra il bonus verde per favorire con le detrazioni fiscali la diffusione di parchi e giardini in città capaci di catturare le polveri e di ridurre il livello di inquinamento. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare il rapporto annuale sulla qualita’ dell’aria dall’Agenzia europea per l’ambiente (Aea) che assegna all’Italia il triste primato nella Ue per morti premature da ...

Confindustria giovani : "Nella manovra non c'è nulla per i giovani né per la crescita" : Nella manovra varata dal Consiglio e i Ministri “non c’è nulla per i giovani” e “non c’è nulla per la crescita”, avverte il leader dei giovani imprenditori di Confindustria, Alessio Rossi.“Non ci saremmo aspettati fuochi d’artificio ma qualcosa di un po’ più coraggioso”, dice ancora: “Speriamo che in questi giorni qualcosa cambi perché altrimenti saremo ...

Cosa ci sarà Nella manovra : È stata approvata a notte fonda "salvo intese": contiene il disinnesco delle clausole IVA, il taglio del cuneo fiscale per i lavoratori e 600 milioni di euro per rendere gratis gli asili nido

Cosa c'è Nella bozza della manovra varata a tarda notte dal governo : Quasi cinque ore di riunione non bastano a sciogliere i nodi ancora aperti e ricomporre le divisioni interne alla maggioranza di governo sulle misure anti evasione, fortemente volute dal premier Giuseppe Conte, che incassa la sponda del titolare dell'Economia, Roberto Gualtieri (e dei dem). Ma i fronti aperti da renziani e pentastellati sul tetto al contante (norma su cui si starebbe ragionando per raggiungere una intesa, riferiscono fonti ...