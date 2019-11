Quando il corpo dice che qualcosa non va

Fonte : vanityfair

(Di sabato 2 novembre 2019) Perdita di peso inspiegabileIndigestione e bruciore di stomaco ricorrentiCambiamenti nelle dimensioni o nel colore dei neiDiradamento dei capelliCambiamenti nel senoAvete sempre seteImprovviso mal di testa molto forteMinzione frequenteDolori alle mascelle, alle spalle e alla schienaAffaticamento costanteMancanza di respiroDepressioneGirovita che si allarga velocementeVisione sfocataGambe e caviglie gonfieSonno eccessivoVi sentite confuseÈ comune sentirsi un po’ giù di tanto in tanto, sia d’umore ma anche a livello fisico, specialmente durante la stagione fredda: il naso che cola, un mal di stomaco o un mal di testa persistenti, che non riuscite a fare passare nemmeno coi medicinali.si è afflitti da un disturbo comune, di solito si aspetti che passi da solo, o comunque si cerca di curarlo utilizzando i farmaci che tutti abbiamo a portata di mano. Ma cosa succede se il ...

andersgaultier : RT @softcabrera: ieri sera avevo tanto di quell'alcool in corpo /e addosso/ che mi chiedo come io abbia fatto a non prendere fuoco quando h… - softcabrera : ieri sera avevo tanto di quell'alcool in corpo /e addosso/ che mi chiedo come io abbia fatto a non prendere fuoco q… - alino_1974 : “Quando non si riesce a tirarlo fuori che si deve avere paura.Allora le emozioni si accumulano dentro il corpo e si… -