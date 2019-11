Gazzetta | “Per l’arbitro Giacomelli un turno di riposo per la sua tranquillità”

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 2 novembre 2019) Lafa il punto sulle designazioni arbitrali di Rizzoli dopo il mercoledì caldo in Serie A. Dopo il caos di Napoli-Atalanta – finito perfino al centro di un’interrogazione parlamentare al ministro dello Sport – il designatore Rizzoli ha optato per una scelta di garanzia decidendo di consegnare la trasferta degli azzurri all’Olimpico, Roma-Napoli di oggi alle 15, a Gianluca Rocchi, il più esperto dei fischietti in servizio, al suo ultimo anno sui campi della Serie A. Ail protagonista incontrastato di Napoli-Atalanta, undi. Non si tratterebbe di uno stop punitivo, ma di undistabilito per preservarne la tranquillità dopo il caos scaturito dal rigore non concesso al Napoli, tanto che Luca Banti, Var nella stessa discussa partita, è stato confermato nello stesso ruolo per la sfida di domani alle 15 tra Lecce e Sassuolo. A Lecce ...

