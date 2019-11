Ascoli | lite Ninkovic-Da Cruz per un calcio di rigore | il serbo esce dal campo

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 2 novembre 2019) Clamoroso episodio che si è verificato durante la giornata del campionato di Serie B ed esattamente al ‘Del Duca’ dinel match casalingo contro il Venezia. Al 24′ del secondo tempo l’arbitro ha concesso unper l’fra Daper calciare il penalty. Alla fine a calciare ilè stato Da, rete del vantaggio ma a quel puntoha chiesto la sostituzione per protesta. Sul momento il calciatore non è stato accontentato dal tecnico Paolo Zanetti, ilha però insistito ed è uscito dalfurioso, al suo posto dentro Chajia. Zanetti ha commentato così: “non mi era mai capitato in carriera, e’ una cosa che mi da’ molto fastidio a prescindere dal battibecco con pubblico e compagno che e’ sbagliato. Chiedere il cambio a tutti i costi in maniera cosi’ plateale non fa bene a ...

