Sarri | ' Il derby è sempre speciale | spero ci aiuti a non subire cali mentali'

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 1 novembre 2019) Oggi per la Juventus è vigilia deldella Mole e Maurizioha svolto la consueta conferenza di presentazione. Con la sfida in trasferta contro il Torino, inizia un mini ciclo di sette partite in tre settimane. Il tecnico pensa che la stracittadina oltre ad avere un valore diverso, possa essere un modo per tenere in allerta i suoi uomini. Ogni match è ritenuto importante per la conquista dei tre punti: "Ilquesto cia non". Miralem Pjanic infortunatosi a Lecce, fino a ieri ha svolto ancora lavoro differenziato, per cui il tecnico non sa se potrà essere tra i convocati per la trasferta. L'ex Napoli e Chelsea ultimamente ha preferito schierare la squadra con il 4-3-1-2 perché Ronaldo e Dybala entrambi non sono degli esterni puri in quanto tendono ad accentrarsi: "Quando ci sono loro due la soluzione ideale è giocare con il ...

juventusfc : ?? Inizia la conferenza stampa di Maurizio Sarri: «Un derby non è mai una partita come le altre. Ha un significato s… - juventusfc : @Miralem_Pjanic @TorinoFC_1906 @Cristiano @PauDybala_JR ?? Sarri: «Vivrò questa vigilia di derby con serenità, consa… - juventusfc : «Non è mai una partita normale». Le parole di Mister #Sarri alla vigilia del #DerbyDellaMole ??… -