Napoli | gli arbitri possono cadere nella trappola del protagonismo e Giacomelli…

Pronostici Serie A - i consigli di CalcioWeb per l’11^ giornata : blitz Napoli all’Olimpico - riscatto Udinese : Pronostici Serie A – Nemmeno il tempo di finire che si torna subito in campo. Archiviata la decima giornata di campionato, la Serie A riparte con l’undicesimo turno. Tre gli anticipi del sabato. Alle 15 uno dei big match di giornata vedrà di fronte Roma e Napoli. A seguire Bologna-Inter, chiude il sabato il “Derby della Mole” Torino-Juventus. Domenica che sarà aperta da Atalanta-Cagliari. Genoa-Udinese, ...

Biscardi su Napoli-Atalanta : ”Se non puniamo gli arbitri quando non vanno a vedere il monitor…” : Biscardi: siamo arrivati a un limite: se non puniamo gli arbitri quando non vanno a vedere il monitor, questo succederà sempre Maurizio Biscardi è intervenuto in diretta a Sportiva per rispondere alle domande degli ascoltatori in “Microfono Aperto”. Biscardi -tra l’altro- ha parlato anche di Napoli – Atalanta, match molto chicchierato la mancata concessione di un calcio di rigore a favore del Napoli da parete ...

Napoli Club Parlamento - Quagliariello : ”Fatta interrogazione parlamentare e..” : Quagliariello: abbiamo fatto un’interrogazione parlamentare e abbiamo chiesto al ministro dello sport di venire a riferire in aula e dire cosa intende fare per garantire la correttezza del campionato A Radio Marte, nella trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto l’onorevole Gaetano Quagliariello, Presidente del Napoli Club Parlamento per parlare della interrogazione parlamentare intrapresa per i fatti accaduti in Napoli ...

Hamsik : “Non credo alla malafede - gli arbitri non sbagliano solo col Napoli” : Errori, solo errori. Ma niente di più. Marek Hamsik non crede alla malafede, dopo la pessima serata arbitrale a cui ha assistito al San Paolo. “Sono solo episodi negativi, ma che non capitano solo al Napoli. Non ci credo che ci sia altro, o che queste cose succedano solo contro il Napoli. Sono dispiaciuto per i ragazzi che hanno fatto partita fantastica, hanno dominato”. Hamsik conferma che per ora non si muove dalla Cina (“Sto ...

TGCom - Liguori attacca : “Quanto successo a Napoli è gravissimo! Campionato regolare? Se la Juve fatica ci pensano gli arbitri…” : Liguori commenta Napoli-Atalanta senza peli sulla lingua A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il direttore del TGCom Paolo Liguori, rilasciando alcune dichiarazioni su quanto accaduto nella gara Napoli-Atalanta: “È una vergogna che ci sia una impostazione, una gente che dovrebbe rispondere del proprio operato e non lo fa perché poi minaccia querele, è uso privato della giustizia. Quelli di ieri sono episodi ...

Napoli-Atalanta : gol e polemiche a Fuorigrotta per un rigore non dato agli azzurri : Nell'anticipo di Serie A delle ore 19 di mercoledì 30 ottobre è andata in scena la partita tra Napoli e Atalanta allo stadio San Paolo di Fuorigrotta che è finita con il risultato rocambolesco di 2-2. Ci sono stati tanti gol, ma anche altrettante polemiche nello scontro diretto per la zona Champions League di ieri sera. Oggetto di discussione un contatto tra Llorente e Kjaer, non punito dal direttore di gara, con l'Atalanta ad andare in gol con ...

Infortunio Allan - l’esito degli accertamenti : le ultime in casa Napoli : Infortunio Allan – Il Napoli è reduce dallo scoppiettante pareggio in campionato contro l’Atalanta, non sono mancate le polemiche per un calcio di rigore non fischiato su Llorente. Gli azzurri hanno dovuto fare i conti con l’Infortunio del centrocampista Allan, nelle ultime ore il calciatore è stato sottoposto ad accertamenti, ecco il report dell’allenamento. Gli azzurri preparano il match contro la Roma ...

Tav Roma-Napoli - circolazione in tilt per un guasto agli impianti : treni in ritardo di oltre un’ora : Traffico rallentato fin dalle prime ore dell’alba sulla tratta ferroviaria dell’Alta Velocità Roma-Napoli. I ritardi e i disagi sono iniziati già alle 5 di giovedì 31 ottobre a causa di un guasto sugli impianti di circolazione. guasto che dopo pochi minuti ha mandato in tilt i collegamenti frenando la corsa dei treni fino a registrare ritardi di oltre un’ora e mezza. L’azienda è stata costretta così a deviare i treni su ...

Whirlpool - a Napoli il corteo degli operai preceduto da un crocifisso : «Noi non molliamo» : E' partito il corteo degli operai Whirlpool di Napoli. Nonostante la decisione della multinazionale americana di ritirare la cessione ed evitare il licenziamento collettivo dei 420 operai di sito...

Juventus-Genoa e Atalanta-Napoli - è bufera : clamoroso errore anche in Udinese-Roma - gli episodi da moviola [FOTO] : In attesa del posticipo tra Milan e Spal è arrivato il momento dei primi bilanci per la 10^ giornata del campionato di Serie A, continua la lotta per lo scudetto che si conferma sempre più avvincente. Nel primo match di ieri gol ed emozioni tra Napoli ed Atalanta, 2-2 il risultato finale, per la squadra di Carlo Ancelotti non sono bastate le reti di Maksimovic e Milik, reazione degli uomini di Gasperini con le reti di Freuler e Ilicic. Ma ...

Oggi alle ore 12 saranno in vendita i biglietti per Napoli-Genoa. Questi i prezzi… : alle ore 12:00 partirà la vendita dei biglietti per la sfida Napoli-Genoa del 9 novembre, in programma alle ore 20:45. Info e prezzi presenti sul sito ufficiale della SSC Napoli. Quest’Oggi a partire dalle ore 12:00, presso i botteghini dello stadio San Paolo, saranno in vendita i biglietti per la gara di Campionato Napoli–Genoa che si disputerà il 9 Novembre 2019 ore 20.45. Per tutti i possessori di Fidelity Card, i titoli ...

Reti sbagliate - disastri difensivi - poco personalità. Napoli fuori dalla Champions. Solo colpa di arbitri e VAR ? : Il VAR sbatte il Napoli di Carlo Ancelotti fuori dalla Champions. Uno choc pazzesco ed imprevedibile alla vigilia del campionato. Il pareggio contro l'Atalanta, condizionato dal VAR, relega Ancelotti e la sua truppa non Solo lontano dalla zona scudetto ma anche fuori dai quattro posti che valgono l'Europa d'oro. Una vera e propria catastrofe tecnica ed economica che ha fatto salire la tensione sul ponte di comando azzurro. Contro arbitri e ...

Napoli - De Laurentiis furioso negli spogliatoi dell’Atalanta : “E’ una vergogna” : Napoli, De Laurentiis furioso negli spogliatoi dell’Atalanta: “E’ una vergogna” De Laurentiis Atalanta| Aurelio De Laurentiis tra i più arrabbiati per la decisione di Giacomelli nel finale di Napoli-Atalanta, gara poi terminata sul risultato di 2-2.Confusione totale ed evidente quella dell’arbitro. “Uno scandalo”, invece, secondo gli sms ricevuti da alcuni amici di Aurelio De Laurentiis. Il ...