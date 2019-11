LIVE Monfils-Shapovalov | Masters1000 Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA | ultima chance per

Fonte : oasport

(Di venerdì 1 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMatteo Berrettini si qualifica alle ATP Finals se… Buongiorno e benvenuti allatestuale della sfida tra Gaele Denis, match valido per i quarti di finale del torneo ATP Masters 1000 di: oggi, non prima delle ore 19.30 ci sarà la sfida che opporrà il francese al canadese. Oggi si completa il quadro dei qualificati alle ATP Finals: per l’ultimo posto in palio sono rimasti ancora in corsa due atleti, ovvero Matteo Berrettini, già eliminato dal torneo francese, ed il padrone di casa Gael, che in caso di successo odierno, scavalcherebbe l’azzurro e staccherebbe il pass per l’ultimo atto stagionale. OA Sport vi propone latestuale della sfida tra Gaele Denis, match valido per i quarti di finale del torneo ATP Masters 1000 di ...

