Ciclocross | DVV Verzekeringen Trofee 2019-2020 | Eli Iserbyt piega Tom Pidcock e conquista

Ciclocross - DVV Verzekeringen Trofee : Yara Kastelijn si impone nel Koppenbergcross femminile. Arzuffi terza e Lechner quarta : Ha preso il via oggi, con il durissimo Koppenbergcross, il circuito che prevede la presenza del noto muro del Giro delle Fiandre, il DVV Verzekeringen Trofee, il quale, insieme a Coppa del Mondo e Superprestige, fa parte delle tre Challenge principali della stagione Ciclocrossistica. Al contrario delle altre due, però, il DVV non prevede una classifica stillata in base ai punti, ma ai tempi degli atleti al traguardo, come le corse a tappe nel ...