A Novembre un raro evento astronomico | una “micro” eclissi di Sole

(Di venerdì 1 novembre 2019) Il transito di Mercurio davanti il disco delè une importante, e potremo ammirarlo tra pochi giorni, l’11: l’ultima volta è accaduto nel 2016 e per poterlo osservare nuovamente si dovrà attendere il 2032. Il pianeta apparirà come un puntino nero sul disco solare e sarà possibile osservarlo con l’aiuto di un telescopio o di un binocolo dotati di filtri solari, per proteggere la vista, come avviene per lesolari. Il transito di Mercurio davanti alsi verifica 13-14 volte ogni secolo: si può verificare soltanto quanto il pianeta e la Terra si trovano nell’intersezione dei due piani orbitali, cosa che accade in due periodi dell’anno: a maggio (ad intervalli di 13 o 33 anni e Mercurio è vicino all’afelio) o a(ogni 7, 13 o 33 anni, e Mercurio è vicino al perielio). Il primo transito di Mercurio fu previsto da ...

