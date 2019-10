Terra dei fuochi | a Napoli zero aggiornamenti al registro tumori E intanto non si agisce

La Terra non trema : il coraggio dei contadini : a tre anni dal terremoto agricoltori ed allevatori in piazza : Domani, sabato 26 ottobre 2019, a tre anni dalle scosse di terremoto che hanno colpito il centro Italia gli agricoltori, gli allevatori ed i pastori delle aree terremotate di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo lasciano le campagne per raggiungere la Capitale con i propri prodotti. L’iniziativa “La terra non trema: il coraggio dei contadini” è della Coldiretti che ha voluto dedicare alla solidarietà la ricorrenza del 75esimo anno dalla propria ...

Il giallo dei cavalli morti - un altro caso nel centro di recupero di VolTerra : Salgono a 11 dall'inizio dell'anno. Due giorni fa erano stati ritrovati senza vita altri due esemplari

Terra dei fuochi - finalmente ‘siamo in guerra’. E il campo di battaglia non è solo la mia Campania : “Siamo in guerra!” dichiara oggi, finalmente, il ministro Sergio Costa alla notizia del secondo incendio in pochi mesi dell’impianto Stir di S. Nicola La Strada (Caserta) che segue di un giorno il secondo incendio dello Stir di Casalduni (Benevento). Ogni rogo enorme di questi impianti equivale a migliaia di piccoli roghi che caratterizzano ancora la nostra Terra dei fuochi e rappresentano un vero atto di guerra e di terrorismo grave, come ...

Inquinamento da rifiuti nella Terra dei Fuochi : operazione del NOE : Costa: “Ringrazio il NOE di Napoli per intensificare controlli che tolgono spazio a gestione illecita e riducono rischio roghi”Soddisfazione del ministro dell'ambiente Sergio Costa per l'operazione contro l'Inquinamento condotta dai carabinieri del NOE (Nucleo Operativo Ecologico) di Napoli ad Acerra, nella Terra dei Fuochi, che rappresenta una vera emergenza per il nostro paese.Tutti sappiamo di questo dramma ambientale italiano. I roghi dei ...

L’allenatore della nazionale di calcio bulgara - Krasimir Balakov - si è dimesso - forse per il caso dei cori razzisti contro l’InghilTerra : L’allenatore della nazionale di calcio bulgara, Krasimir Balakov, si è dimesso, forse per il caso dei cori razzisti nella recente partita giocata dalla Bulgaria contro l’Inghilterra, valida per le qualificazioni agli Europei del 2020. I motivi della sua decisione non

La coalizione che appoggiava Fabian Picardo - capo del governo uscente di GibilTerra - ha vinto le elezioni anticipate con il 52 - 5 per cento dei voti : A Gibilterra, cittadina britannica nella punta sud della Spagna, la coalizione formata dal Partito Liberale e dal Partito Laburista Socialista, a cui appartiene il capo del governo uscente Fabian Picardo, ha vinto le elezioni anticipate che si sono tenute giovedì.

Il finale de La Guerra dei Mondi venerdì 18 ottobre su laF - nel terzo ed ultimo episodio la sfida per salvare la Terra : Con il terzo episodio della serie - e il secondo appuntamento su laF - venerdì 18 ottobre 2019 si conclude la miniserie inglese La Guerra dei Mondi, adattamento dell'omonimo capolavoro letterario e pietra miliare del genere fantascientifico di Herbert George Wells. La serie con protagonisti Rafe Spall di Black Mirror, l' attrice di Poldark Eleanor Tomlinson e Robert Carlyle di Trainspotting ha avuto ...

Alitalia - Patuanelli : non resterà a Terra. Proroga dei termini da definire. Lufthansa esperienza passata : Proroga dei termini, prestito ponte, Lufthansa. Il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli è intervenuto sul dossier infinito di Alitalia, intervistato a SkyTg24 economia

Il Premio Tenco delle ragazze illumina la Terra dei Fuochi : In questi giorni a Sanremo si consegnano le Targhe per i cantautori. Tra polemiche e dissapori. E intanto ad Aversa si prepara la kermesse riservata alle donne. Che ogni anno conquista più spazio. Nel nome di Bianca d'Aponte, che scrisse tante belle canzoni. Ma non fece in tempo a inciderne nessuna

In bici tenta il salto dal trampolino da sci : l'atTerraggio non è dei migliori : Il ciclista Johannes Fischbach voleva superare gli 80 metri lanciandosi a tutta velocità su una rampa per il salto con gli...

Volo costretto a atTerraggio d’emergenza - giovane passeggera ubriaca si spoglia tra gli applausi dei passeggeri uomini : Una donna russa di trentanove anni è stata l’autrice di un spettacolo poco decoroso su un aereo di linea della British Airways partito da Londra e diretto a Mosca. La donna, molto provocante, subito dopo il decollo ha iniziato il suo spettacolo consistito nello svestirsi pian piano fino a spogliarsi completamente. Lo spogliarello è stato molto apprezzato soprattutto dagli uomini che hanno iniziato a applaudire la donna. Per fermare ...

Il presidente della Federcalcio bulgara si è dimesso dopo i cori razzisti dei tifosi contro l’InghilTerra : Borislav Mihaylov, presidente della federazione calcistica bulgara, si è dimesso dopo i cori razzisti del pubblico dello stadio Vasil Levski di Sofia nella partita delle Qualificazioni agli Europei di calcio giocata lunedì contro l’Inghilterra. Le dimissioni di Mihaylov — ex

Bulgaria-InghilTerra - cori razzisti e saluti nazisti dei tifosi di casa durante la partita : Ululati razzisti, il match fermato per due volte e in tutta risposta i saluti nazisti. È il racconto del comportamento dei tifosi bulgari durante la partita contro l’Inghilterra valida per la qualificazione a Euro 2020. Gli inglesi hanno vinto per 6 a 0, ma alcuni giocatori della nazionale (Raheem Sterling in particolare) sono stati oggetto di cori razzisti da parte dei sostenitori di casa. A Sofia la gara è stata fermata due volte nel ...

L’arbitro sospende Bulgaria-InghiTerra per cori razzisti su richiesta dei calciatori inglesi : Gli inglesi lo avevano annunciato alla vigilia. Avevano avvertito che in caso di cori razzisti avrebbero lasciato il campo se non fosse stato applicato il protocollo Uefa. Ieri, nel match tra Inghilterra e Bulgaria, una minoranza del pubblico ha bersagliato con buu razzisti i giocatori di colore inglesi e L’arbitro Bebek è stato costretto a sospendere temporaneamente la gara proprio su richiesta degli stessi calciatori britannici. La prima ...