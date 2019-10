Ecco i presunti messaggi hot di Sarcina | “Sei tutta da punire”

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Non si placano le polemiche attorno ala separazione tra Francescoe Clizia Incorvaia, avvenuta ufficialmente la scorsa estate ma che è ancora al centro di discussioni e nuove vicissitudini. Se da un lato il leader de Le Vibrazioni ha preferito la via del silenzio dopo aver rilasciato qualche dichiarazione diverse settimane fa, Clizia Incorvaia ha più volte parlato in tv, facendo nuove rivelazioni.Ad aggiungere pepe a questo clima così infuocato ci ha pensato il sito Dagospia, pubblicando alcune presunte chat definite “decisamente porcine e pecorecce” e attribuibili a dialoghi con ipotetiche fan del cantante. Le conversazioni risalirebbero al periodo durante il qualeera ancora sposato con Clizia Incorvaia, che di queste chat ha parlato qualche giorno fa a Live – Non è la d'Urso. Dagospia ha reso noti alcuni passaggi inequivocabili che sarebbero ...

