Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 31 ottobre 2019) I “cori insultanti eintimidatori” urlati addosso a Mariodai tifosi dell’Inter valgono, per la speciale tabella di conversione del Giudice sportivo, ben… 5.000. E’ quanto sarà costretta a pagare l’Inter, sanzionata per il comportamento del pubblico durante Brescia-Inter., che con la maglia dell’Inter ha vinto il triplete ai tempi di Mourinho, è stato vittima per tutto il primo tempo dei cori “intimidatori” dei tifosi nerazzurri”. L’attaccante ha “risposto” facendo il dito medio verso gli spalti. L'articolo “Coriintimidatori” a: l’Interben… 5.000diilNapolista.

napolista : 'Cori gravemente intimidatori' a Balotelli: l'Inter pagherà ben... 5.000 euro di multa. (Sì, Balo aveva risposto co… - pao_lol : Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, intonato cor… -