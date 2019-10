Contro gli indignati

Marocchino rapina un negoziante e per renderlo inoffensivo gli aizza Contro il pitbull : Un Marocchino, immigrato irregolare e senza fissa dimora aveva deciso di rapinare un negoziante e, per renderlo inoffensivo gli ha aizzato contro il pitbull. Questa vicenda si è svolta n Puglia. Il pitbull si è avventato alle gambe del pover’uomo mordendolo e rendendolo incapace di agire contro il ladro che si è fatto dare 600 euro. Il negoziante che è stato aggredito nel momento in cui chiudeva il suo negozio e stava andando via ...

Juve - maglia speciale firmata Palace Contro il Genoa : maglia Juventus Genoa – Lo avrete certamente notato: la divisa con cui la Juve è scesa in campo, e con cui sta giocando all’Allianz Stadium contro il Genoa, è davvero speciale. Si tratta di un kit unico, prodotto dalla collaborazione fra adidas, Palace e Juventus. Il brand londinese, nato dalla cultura skater, ha unito le forze con adidas per creare un kit innovativo e sorprendente, caratterizzato da un design urban, che non ...

Pescara - perde il Controllo dell’auto e si ribalta : il figlio di 3 anni - sbalzato fuori - muore : Tragedia a Rosciano, in provincia di Pescara, dove un bambino di soli tre anni ha perso la vita dopo essere stato sbalzato fuori dall'abitacolo dell'automobile guidata da sua madre, una donna di 32 anni. Nella vettura anche un'altra figlia, di 6 anni, e lo zio, di 31 anni, fortunatamente rimasti illesi.Continua a leggere

Senato - nasce la commissione Segre Contro razzismo e antisemitismo. Il centrodestra si astiene - Salvini : “No ai bavagli” : Non ha ottenuto l’unanimità la mozione per istituire una commissione straordinaria contro odio, razzismo e antisemitismo, proposta dalla senatrice a vita Liliana Segre. L’aula del Senato l’ha approvata con 151 voti favorevoli, nessun voto contrario e 98 astensioni. La notizia è stata accolta da un lungo applauso e Senatori in piedi come tributo. Si è astenuto il centrodestra. “Siamo contro razzismo, violenza, odio e antisemitismo senza se ...

Gosens : “Col Napoli è uno sContro diretto e vogliamo vincere” : “E’ uno scontro diretto”. Robin Gosens non nasconde l’Atalanta e anzi ai microfoni di Sky Sport lancia la sfida al Napoli: “vogliamo vincere”. “Sarà una grande partita – dice il laterale di Gasperini – Il Napoli è una delle squadre più forti del campionato è ed sempre bello giocarci contro. Siamo tra le prime quattro, è uno scontro diretto e vogliamo vincere. Dopo 9 giornate stiamo andando ...

Pioli scuote il Milan Contro la Spal voglio una squadra arrabbiata : "Bisogna essere realisti: il nostro non e' un buon momento ma abbiamo l'occasione per migliorare la classifica e dimostrare di essere migliori

Meghan Markle difesa da 72 deputate : «Contro di lei e la sua famiglia toni coloniali antiquati» : Meghan Markle non raccoglie solo attacchi, ma anche, per fortuna, solidarietà: settantadue deputate britanniche, provenienti da tutto il panorama politico, le hanno infatti scritto una lettera per esprimere la loro vicinanza nei suoi confronti di fronte ai «toni coloniali antiquati» che appaiono sulla stampa contro di lei e la sua famiglia. Secondo quanto riporta la CNN, nella missiva le parlamentari scrivono alla moglie del Principe Harry e ...

La battaglia di Erika - studentessa caregiver - dimostra che nessuno è davvero solo Contro le ingiustizie : Erika Borellini è una studentessa della provincia di Modena che ha 25 anni e a febbraio 2019 consegue la laurea triennale in Ingegneria a Modena. Erika è anche una caregiver, una persona che si prende cura ogni giorno di sua mamma Lorenza che nel 2013 è stata colpita da aneurisma cerebrale e ha bisogno di cure continue. Da quando ha 19 anni studia e si occupa di Lorenza. Ogni giorno. Di ogni settimana. Di ogni mese. Per sei anni. Erika si laurea ...

Governo - Fassina : “Di Maio Contro Radio Radicale? Immorale creare conflitto con terremotati. Destini a loro fondi per gli F35” : “Di Maio ha detto che vuole dare ai terremotati i soldi destinati a Radio Radicale? Non sono d’accordo e trovo Immorale mettere in conflitto Radio Radicale, che svolge un servizio fondamentale per la nostra democrazia, e i terremotati, che vanno aiutati con quantità di risorse decisamente più rilevanti rispetto a quelle che assorbe Radio Radicale”. Così, ai microfoni di Radio Radicale, il deputato di LeU, Stefano Fassina, ...

Su La7 - duro sContro tra Bersani e Senaldi - il direttore di Libero “Volete far eleggere un Presidente della Repubblica da un parlamento che ha Contro il 60-70% degli italiani?” l’ex segretario Pd “Lei e Salvini non potete permettervi dire questo” : Su La7 al programma “Dimartedì” è andato in onda un durissimo scontro tra Pier Luigi Bersani e il direttore di Libero, Pietro Senaldi. l’ex segretario Pd e attuale deputato di LeU ha commentato il voto in Umbria che ha visto la vittoria del centrodestra sulla coalizione Pd- M5S : “La vittoria della destra in Umbria? Questi qui ci portano a un’Italia più povera e autoritaria. Ne sono troppo convinto. ‘Hic Rhodus, hic salta’, dicevano i ...

L’antibatterico naturale alleato Contro i mali di stagione : tiene a bada mal di gola - raffreddore - tosse e anche la glicemia : Con il primo abbassamento di temperature (e i primi sbalzi termici) arrivano puntuali i mali di stagione: mal di gola, raffreddore, tosse. Un potente alleato naturale per la nostra salute è il miele: grazie alle proprietà antibatteriche rappresenta un alimento ottimo da consumare tutto l’anno e in particolare nei mesi freddi quando ci aiuta a potenziare le difese immunitarie del nostro organismo. Silvia Migliaccio, dell’Università ...

Claudio Santamaria e Francesca Barra Contro gli haters : "La miglior risposta è l'amore" : Claudio Santamaria e Francesca Barra, ospiti, oggi, mercoledì 30 ottobre 2019, a 'Storie italiane' di Eleonora Daniele, su Rai1, hanno raccontato, in maniera dettagliata, la propria battaglia contro gli odiatori del web che, in passato, hanno attaccato il loro amore. Ed anche i figli, ancora minorenni, della giornalista:prosegui la letturaClaudio Santamaria e Francesca Barra contro gli haters: "La miglior risposta è l'amore" pubblicato su ...

Lory Del Santo Contro Manila Gorio : “Ha chiesto agli attori di ‘The Lady’ se erano stati a letto con me” : Botta e risposta al vetriolo a Pomeriggio 5 tra Lory Del Santo e Manila Gorio, la trans che tempo fa aveva dichiarato di aver avuto una storia proprio con l’ex compagno della Del Santo, Rocco Pietrantonio. Tra le due è scoppiata subito la polemica: “Non capisco perché ce l’abbia con me. Lei ha chiamato tutti gli attori di ‘The Lady’ chiedendo se sono stati a letto con me“, ha incalzato Lory Del Santo. “Si è ...