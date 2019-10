Catherine Zeta-Jones e sua figlia Carys per la prima volta assieme

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 31 ottobre 2019)Douglas per #MeAndMyPeekabooDouglas per #MeAndMyPeekabooDouglas per #MeAndMyPeekabooDopo aver raccontato Chiara Ferragni e la sua famiglia nel secondo episodio della serie#MeAndMyPeekaboo, Fendi ha svelato il terzo capitolo della sua campagna dedicata alla sua borsa iconica e alla forza dei legami familiari: questa, riprendendo il brano Family Affair di Mary J. Blige, le protagoniste del mini film sulla borsa Peekaboo sono l’attricee suaDouglas, per lainsieme in un cortometraggio, nonché in uno shooting di moda per un brand. Un vero e proprio «affare di famiglia», come suggerisce la colonna sonora, in cui l‘attrice premio Oscar e Cary, la sua secondogenita, esplorano la Città Eterna con le loro borse Peekaboo. Tra alcuni degli scorci ...

chiechiIT : - stefanodonnoup : Daniela Pispico per I Quaderni del Bardo Edizioni : #MeAndMyPeekaboo Chapter II: Catherine Zeta-Jones ... - carolinabarrabi : RT @vogue_italia: Catherine Zeta-Jones e la figlia Carys Douglas sono volate a Roma per le borse Peekaboo di Fendi. Guardate il video in an… -