Buon compleanno Federica Filipponi | Lello Arena | Irene Fargo…

Buon compleanno Pasquale Luiso - cifra tonda per l’ex attaccante : il Toro di Sora protagonista a suon di gol [VIDEO] : Continua il nostro classico appuntamento con l’uomo del giorno, non solo Diego Armando Maradona, compie gli anni anche un altro attaccante , stiamo parlano di Pasquale Luiso . Inizia la carriera nel campionato di Serie C2, viene inizialmente impiegato come ala desta, poi passa al Sora e l’allenatore lo sposta nel ruolo di centravanti, si guadagna il soprannome di Toro di Sora . Viene acquistato dal Lecce in Serie A ma non gioca ...

L’Uomo del giorno – Buon compleanno Edwin van der Sar - la parabola discendente alla Juve tra errori e papere [VIDEO] : Continua il nostro classico appuntamento con l‘Uomo del giorno , è una giornata importante per gli appassionati del mondo del calcio ed in particolar modo delle statistiche. E’ il compleanno del portiere Edwin van der Sar, opinioni altalenanti sulla carriera dell’ex estremo difensore della Juve ntus tra stagioni positive ed altre rovinate da papere anche clamorose. E’ il secondo calciatore con il maggior numero di ...

Julia Roberts Buon compleanno! 52 anni e bella senza trucco : Julia Roberts e il suo nuovo collarbone cutIl biondo che tutte voglionoOnde esplosiveDi nuovo Pretty WomanJulia Roberts beauty lookJulia Roberts beauty lookJulia Roberts 52 anni e non sentirliJulia Roberts beauty lookJulia Roberts e la felicitàTestimonial per LancômePer CalzedoniaSorriso solareIncarnato perfettoSorridi!RadiosaA me gli occhiFiftiesCapelli lucentiLabbra nudeLabbra ben idratateCapelli xxlUn tocco di bordeauxBellezza da OscarErin ...