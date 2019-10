Pioltello | il treno andava a 130 km h invece che a 50

Treno deragliato a Pioltello - ricostruzione del disastro in 3D. VIDEO : "È difficile immaginare una ricostruzione più dettagliata e accurata". Sono queste le parole del procuratore aggiunto di Milano Tiziana Siciliano a proposito del VIDEO tridimensionale prodotto dalla polizia scientifica sull’incidente ferroviario avvenuto a Pioltello il 25 gennaio del 2018, nel quale morirono tre persone. La ricostruzione 3D rappresenta una delle prove principali delle indagini che si sono chiuse con 11 ...

Incidente di Pioltello - l’accusa ai vertici di Rfi : “L’unico treno per rilevare ‘fratture’ sui binari guasto dal 2016. Mai riparato né sostituito” : Per oltre un anno l’unico treno di Rete ferroviaria italiana capace di “guardare” dentro i binari grazie agli ultrasuoni – e trovare piccole crepe in grado col tempo e il passaggio dei treni di generare una rottura – è rimasto fermo per un guasto e i vertici della società non hanno provveduto alla sua sostituzione né ha disposto che i ‘controllori’ delle linee utilizzassero, durante le loro ispezioni, ...

"Rfi non garantì la sicurezza" : 12 persone verso il processo per il treno deragliato a Pioltello : I pm di Milano hanno chiuso le indagini per disastro ferroviario colposo e altri reati, in vista della richiesta di processo, a carico di 12 persone, ossia 2 manager e 7 tra dipendenti e tecnici Rfi (Rete ferroviaria italiana), la stessa società, e 2 ex vertici dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie sull’incidente ferroviario di Pioltello in cui il 25 gennaio 2018 morirono 3 persone e decine rimasero ferite. ...