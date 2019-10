Migranti | Amnesty | “Il memorandum Italia-Libia va stracciato | inaccettabile pagare

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Il tavolo Asilo nazionale chiede che il, prossimo alla scadenza triennale, non venga rinnovato, attraverso il tacito assenso come previsto dall’articolo 8 dell’accordo. “Va” dicono le associazioni durante una conferenza stampa a cui hanno preso parte anche i giornalisti Nello Scavo e Francesca Mannocchi. Riccardo Noury, portavoce diInternationalafferma: “L’ha affidato allain cambio di soldi il compito di fermare le partenze, compreso il fatto di andare a riprendere le persone in mare e riportarle in, in completo spregio dei diritti umani. Essere complici di crimini gravi di diritto internazionale è qualcosa che l’non può permettersi, indipendentemente da qualsiasi sia il vantaggio.L’idea che per non far arrivare persone sulle costene si debbaun ...

