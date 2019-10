Mattino 5 | Cristian Imparato si confessa | “Non riuscivo a guardarmi”

Fonte : lanostratv

(Di mercoledì 30 ottobre 2019)emozionato: la toccante confessione aCinque, dopo qualche mese di assenza dalla tv, è ritornato sul piccolo schermo. Ospite di Federica Panicucci, il cantante ha fatto una toccante confessione sul suo passato a5. L’ex concorrente di Barbara d’Urso ha confidato che dopo un eccessivo dimagrimento, a causa di un problema intestinale, ha deciso di ritoccare un po’ i suoi zigomi. L’intervento fatto è temporaneo ed è servito soltanto per farlo sentire meglio, nell’attesa che il suo corpo potesse tornare quello di un tempo. Nonpiù a guardarmi allo specchio. L’ho fatto per sentirmi meglio. Ora i miei zigomi sono tornati al naturale ha confidato5.5,chiarisce: “L’ho fatto, non c’è nulla di male”...

Cristian_FF_79 : RT @salieri_andrea: CAFFETTINO DEL MATTINO. -