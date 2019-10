Incidente ferroviario di Pioltello | in un video la ricostruzione in 3d della polizia

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Con delle immagini virtuali è stato ricostruito l’di, un deragliamento che ha coinvolto in particolare la carrozza 3 in cui ci sono state le tre vittime. Le immagini – che mettono insieme spezzoni ditratti dalle telecamere di sorveglianza, filmati estrapolati da quel trattoo misurazioni delle elaborazioni fatte dai consulentiprocura – sono state mostrate nel corsoconferenza stampa con cui la procura di Milano ha dato notiziachiusura delle indagini: Rfi e undici persone rischiano ora il processo. Il filmato ricostruisce l’intero, “durato un paio di minuti, durante il quale il treno ha percorso circa due chilometri e trecento metri prima di fermarsi”. Mostrato anche il modello tridimensionale di rotaia da cui si è staccato il pezzo che ha determinato l’. Al ...

