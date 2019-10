Fonte : agi

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) "Ricci didestinati all'grazie alla stupida avidità". L'allarme arriva dall'associazione ecologista Gruppo di intervento giuridico che chiede la sospensione della pesca e valuta "pessima" la politica ambientale della Regione Sardegna per la tutela del 'Paracentrotus lividus'. Il, molto di moda nei ristoranti della Sardegna, è "in via di rapida rarefazione", spiegano gli ecologisti, a causa del "pesante prelievo a fini gastronomici". Un rischio che qualche ristoratore 'illuminato' ha colto tanto da escluderli dal menù, ma si tratta di una minoranza. Da qui l'appello dell'associazione Grig che chiede di rinunciare, per qualche anno, alle prelibate le linguine condite con la rossa polpa del. Un 'sacrificio' sopportabile, tutto sommato. Ma la battaglia si annuncia difficile - denuncia il Gruppo di Intervento giuridico - anche a causa ...

improtaf : RT @Agenzia_Italia: Il riccio di mare rischia l'estinzione? - SDB_twitt : RT @Agenzia_Italia: Il riccio di mare rischia l'estinzione? - Agenzia_Italia : Il riccio di mare rischia l'estinzione? -