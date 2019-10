Fca-Psa | tutti i vantaggi di una fusione planetaria tra piattaforme e tecnologie condivise

Wall Street Journal : Fca in discussione per una possibile fusione con Psa Peugeot : Nascerebbe un gruppo da 50 miliardi di dollari. Fca +7,3% a Wall Street . Mercoledì pomeriggio previsto il consiglio d’amministrazione di Psa

Fca - Wsj : confronto con Psa per fusione : 22.27 Fca starebbe discutendo una possibile fusione con Psa-Peugeot. L'indiscrezione è riportata dal Wall Street Journal. Secondo il quotidiano Usa si creerebbe un gigante automobilistico del valore di 50mld di dollari. Tra le ipotesi allo studio, una fusione fra pari tutta in azioni. Tavares, Ad Peugeot diverrebbe l' Ad della nuova società e John Elkann ne sarebbe il presidente. Fca e Psa insieme nel 2018 hanno venduto 8,7 mln di auto. Un ...

