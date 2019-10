Dopo i 3 di Cagliari | stasera ne lasciamo altri due | Peppì i punti passano a 5

Il Cagliari vola - il Casteddu vede l’Europa 30 anni Dopo l’ultima volta : il grande sogno è la Champions League : Ma quasi quasi, un pensierino si potrebbe anche fare. In un campionato in cui per la corsa all’Europa nessuno ha ancora ingranato la marcia giusta, chissà che il Cagliari non possa diventare una seria concorrente. I tifosi rossoblu sono tornati a sognare, la squadra costruita quest’anno può davvero regalarsi soddisfazioni. E infatti la Champions League è lì, a soli due punti. La vittoria in casa del Napoli, il pareggio ...

Troppo attento a non subire gol - Dopo il Cagliari si è perso il Napoli europeo : “I campionati si vincono subendo pochi gol”. Credo che si tratti di un luogo comune che meriti di andare al più presto in soffitta. Il Napoli delle ultime 4 partite, tra campionato e coppa, ha subito appena due gol, ma ha portato a casa una misera vittoria e solo 5 punti totali tra Champions e Serie A. Perché nel frattempo di gol ne ha segnati appena due. Attenzione, i risultati sono maturati in maniera diversa tra loro, ma alla fine, come ha ...

Roma-Cagliari - Pallotta distrugge l’arbitro Dopo il pari dell’Olimpico : “stanco di questo schifo” : Il presidente della Roma ha attaccato duramente l’arbitro dopo il pareggio ottenuto contro il Cagliari all’Olimpico L’ira di James Pallotta si abbatte su Davide Massa, l’arbitro del match tra Roma e Cagliari terminato in pareggio ieri all’Olimpico. Il presidente giallorosso non le ha mandate a dire sui social al fischietto italiano, colpevole di aver annullato ingiustamente il gol a Kalinic nel finale di ...

Roma Tv - Ruggiero Rizzitelli lascia lo studio Dopo la partita col Cagliari : "Se dico quello che penso mi denunciano" (Video) : Proteste in campo, ma anche negli studi tv. Le polemiche di Roma-Cagliari proseguono anche nel post-partita con la clamorosa decisione di Ruggiero Rizzitelli di abbandonare la trasmissione di Roma Tv.Si sta commentando il match dei giallorossi e la mancata concessione del gol di Kalinic, annullato in extremis dall’arbitro Massa per una presunta spinta dell’attaccante su Pisacane. A @Romatv hanno preso bene l'arbitraggio di ...

Riscatto Napoli Dopo ko col Cagliari - al Brescia non basta Balotelli : Il Napoli risponde alla clamorosa sconfitta di mercoledì contro il Cagliari e alla seconda partita consecutiva al San Paolo regola il Brescia

Il sogno si colma di continuo - anche Dopo aver perso con il Cagliari : “È stato un incidente, scusateci”. Me lo ha scritto Andrea, un caro amico tifoso del Cagliari. “Succede”, mi ha scritto Patrizio, altro tifoso del Cagliari, in un commento su Facebook. Andrea, dopo che gli ho un po’ sintetizzato la partita, mi ha mandato un altro messaggio: “Il Cagliari non vuole più uscire dal campo”, forse per l’incredulità, io ho aggiunto: “Il Cagliari non si capacita”. E così via. Nessun messaggio dagli amici tifosi del ...

Il Cagliari batte il Napoli Dopo 12 anni : dopo 12 anni il Cagliari vince al San Paolo per 1 a 0.I sardi non si imponevano sugli azzurri dall’agosto del 2007 quando sulla panchina c’era Giampaolo, mentre per il Napoli Reja. La formazione di Maran si aggiudica la partita dopo un netto predominio azzurro, grazie ad un gol di Castro, entrato da poco, che mette a segno la sua prima rete stagionale L'articolo Il Cagliari batte il Napoli dopo 12 anni sembra essere il primo ...

Serie A - il Cagliari supera con merito il Genoa e fa gioire Dopo mesi di digiuno : la partita si chiude 3 a 1 : Più cattivo, più pronto, più convincente. Il Cagliari supera con merito il Genoa e fa gioire dopo mesi di digiuno la Sardegna Arena. dopo un primo tempo equilibrato e interessante ma senza reti i sardi risolvono il match nella ripresa. La zuccata di Simeone lancia i padroni di casa, che subiscono ne

Cagliari - brutale aggressione Dopo una mancata precedenza : grave 19enne - arrestato un coetaneo : Un ragazzo di diciannovenne anni, aggredito da un coetaneo questa mattina davanti al tribunale di Cagliari, è in prognosi riservata in ospedale. I due avevano iniziato a litigare in seguito a un incidente stradale, poi c’è stato l’inseguimento e il pestaggio. L’aggressore, arrestato, è ai domiciliari.Continua a leggere

Stangata a De Paul - graziati i tifosi del Cagliari Dopo i presunti fischi a Lukaku : le decisioni del giudice sportivo : Maxi squalifica a De Paul, graziati i tifosi del Cagliari in seguito ai presunti episodi di razzismo a Lukaku: ecco le decisioni del giudice sportivo L’Udinese dovrà fare a meno di Rodrigo De Paul per 3 partite. È questa la squalifica inflittagli dal giudice sportivo per lo schiaffo rifilato a Candreva al 35’ del primo tempo della sfida fra Udinese e Inter, episodio per il quale era stato espulso dall’arbitro Mariani. Squalificati per una ...