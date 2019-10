Dalla blockchain all’Ai | l’innovazione giuridica di scena a Wired Legal

Fonte : wired

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Gli impatti dell’intelligenza artificiale sulla professionee, la, la tutela della privacy e il nuovo diritto del lavoro. Di tutto questo si è parlato a, evento dedicato all’innovazioneandato ina Milano martedì 29 ottobre. Ad aprire la discussione è stato Richard Susskind, presidente della Society for Computers and Law e consigliere tecnologico del Chief Lord Justice. A lui il compiti di individuare i driver dell’innovazione nel settoree, legate all’automazione dei processi, all’arrivo di nuovi player sul mercato e alle nuove tecnologie. Nessuno tema di perdere il posto, però “il prossimo decennio non sarà quello della disoccupazione, ma della riconversione professionale”. Cambiamenti dei quali gli avvocati sono consapevoli. Ma, secondo i dati di una survey citata da Giulietta Lemmi, ...

RobertaBruzzone : RT @Accenture: Dalla Cyber-Security alla Cyber-Resilience: per ridurre al minimo gli attacchi occorre proteggere i dati con crittografia, b… - satoshiwantsyou : Volete scrivere un #libro e non sapete da dove iniziare? I nostri due libri #Bitcoin dalla teoria alla pratica e Bi… - silviaschiavi5 : RT @IBMItalia: A #IBMReimagineRetail @DLangiu parla di #FoodTrust e #Blockchain per una filiera trasparente Approfondisci guardando il webi… -