Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Chi ha in casa luci intelligenti compatibili conpotrà sfruttare la luce come sveglia o programmare l’illuminazione domestica per fasce orarie. La novità principale riguarda i dispositivi Amazon, che negli Stati Uniti stanno ricevendo un aggiornamento che include la nuova funzione Wake-up Lighting. Impostandola al posto della sveglia sonora fa inche le luci intelligenti imitino il sorgere del Sole nella propriada. Ad esempio, si potrà fare inche l’abat-jour si accenda quand’è il momento di svegliarsi e che la luce diventi gradualmente più intensa. Non occorrerà usare complicate app, basta pronunciare il comando: “, imposta una sveglia per ora con la mia abat-jour”. Gli abitudinari non dovranno prendersi il disturbo di pronunciare la stessa richiesta ogni sera: basterà dire “, imposta una sveglia ogni ...

TutteLeNotizie : Alexa simula l’alba in camera da letto per svegliare gli utenti Echo in modo naturale -