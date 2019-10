Omicidio Orta Nova | fermato Cristoforo Aghiler | presunto omicida di Filomena Bruno

Omicidio Orta Nova - Filomena uccisa a coltellate davanti alla madre per difendere la figlia : È caccia al presunto killer di Filomena Bruno, la 53enne accoltellata nel pomeriggio di ieri a Orta Nova, in provincia di Foggia: si tratterebbe dell'ex genero, Cristoforo Aghilar, 36enne pregiudicato, che già la scorsa settimana l'avrebbe minacciata con una pistola. Il sindaco: "Ancora una volta un terremoto all’interno della nostra comunità".Continua a leggere

Omicidio Luca Sacchi - due 21enni fermati e portati in carcere. FOTO : I carabinieri hanno raggiunto i due mentre si stavano nascondendo: uno è stato rintracciato in un residence, mentre l'altro in una casa. Determinanti alcuni testimoni che hanno fornito elementi per arrivare ai presunti autori dell'Omicidio del 24enne

Ragazzo ucciso a Roma - i due sospettati dell’Omicidio di Luca Sacchi portati via dalla questura e condotti in carcere : I sospettati dell’omicidio di Luca Sacchi, avvenuto mercoledì scorso fuori dal pub John Cabot di via Mommsen, escono dalla questura dopo gli interrogatori e vengono condotti nella casa circondariale di Regina Coeli. I due fermati sono Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, di 21 anni, accusati di omicidio, rapina, detenzione e porto abusivo di armi. L'articolo Ragazzo ucciso a Roma, i due sospettati dell’omicidio di Luca Sacchi portati ...

Desiree Mariottini morta a 16 anni - quattro africani a processo. Le accuse : Omicidio - violenza sessuale - cessione di stupefacenti : Il gup di Roma Clementina Forleo ha rinviato a giudizio 4 cittadini africani per la morte di Desiree Mariottini, la 16enne di Cisterna di Latina trovata senza vita il 19 ottobre dello scorso anno...

Firenze - 19enne morta in discoteca : la Procura apre un fascicolo per Omicidio colposo : La Procura di Firenze ha aperto un fascicolo d’indagine sulla morte della 19enne studentessa Erika Lucchesi, avvenuta nella notte tra sabato e domenica all’interno della discoteca Mind Club di Sovigliana di Vinci, dove era in corso un evento celebrativo del Jaiss, locale di culto della musica techno a livello italiano tra gli anni ’80 e ’90. La ragazza, che abita a Livorno, ha avuto un malore: si sospetta che la causa sia un mix di droga e ...

Imane Fadil - la Procura chiede l’archiviazione dell’inchiesta per Omicidio : “La testimone del processo Ruby morta per aplasia midollare” : I pm di Milano Tiziana Siciliano, Antonia Pavan e Luca Gaio hanno chiesto oggi l’archiviazione dell’inchiesta aperta per omicidio volontario sulla morte di Imane Fadil. Il Procuratore aggiunto Siciliano, in conferenza stampa, ha spiegato che c’è la “certezza” che la modella marocchina di 34 anni, testimone del caso Ruby, è morta per aplasia midollare. I pm hanno anche escluso responsabilità mediche. I familiari della modella ...

Agguato mortale a Bari - emergono nuovi particolari sull’Omicidio di Michele Ranieri : L’uomo che è stato ucciso in Agguato avvenuto a San Pio ieri sera si chiamava Michele Ranieri ed era originario di Carbonara. L’Agguato è avvenuto alle 21,30 in via della Lealtà all’angolo di via della Tolleranza nel quartiere San Pio di Bari. Secondo gli investigatori, coordinati dal pm Lidia Giorgio, ieri sera contro Michele Ranieri sono stati sparati almeno quattro colpi di pistola. Le forze dell’ordine, sul luogo dove è ...

Cadavere nel lago d'Iseo - auto riportata a galla : ora si indaga per Omicidio : Francesca Bernasconi Fatta riemergere la Ford Fiesta di Rosario Tilotta, trovata una settimana fa in fondo al lago. Il Cadavere al suo interno potrebbe essere proprio quello del proprietario, scomparso nel 2004 È rimasta sul fondo del lago di Iseo per così tanto che era dicentata parte di quelle acque. Ieri sera, però, gli uomini della Marina militare sono riusciti a riportare a galla, dopo oltre 15 anni, la Ford Fiesta rimasta ...

Omicidio Diabolik. Carroccia - ‘Mortadella’ - ‘Kapplerino’ - Boccacci : ecco chi sono i “fascisti di Roma Nord” citati da Fabio Gaudenzi : Otto nomi. Seduto nell’angolo di una stanza con un passamontagna calato sul volto e un bastone da passeggio tra le gambe, lo Zoppo li sciorina calmo e orgoglioso. “Siamo i ‘Fascisti di Roma Nord’ – scandisce leggendo un foglio sul quale di distinguono i tratti di un evidenziatore azzurro – Fabio Gaudenzi, Fabrizio Piscitelli, Luca Carroccia, Fabrizio Carroccia, Elio Di Scala, Maurizio Boccacci, Brugia Riccardo e Massimo ...

Milano - donna trovata morta in casa : ipotesi Omicidio. Il marito scappa e prova a investire i poliziotti - l'aveva già aggredita : Una donna di 59 anni, Adriana Signorelli, è stata trovata morta in casa in via san Giacomo a Milano la notte scorsa a causa di ferite d'arma da taglio. La morte della donna sta assumendo i...

