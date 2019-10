Morto l' imprenditore Cesare Bovolato | il signore dei carrelli

Morto Ovidio Jacorossi - imprenditore e mecenate : L’azienda di famiglia specializzata nella distribuzione di petroli fu protagonista negli anni del boom. Grande collezionista d’arte, a ottobre di quest’anno aveva inaugurato a Roma ilMuseo Musia a Via dei Chiavari

Palermo - giallo a Terrasini : anziano imprenditore italoamericano trovato Morto in casa : La vittima è Mercurio Nepa, 84enne imprenditore molto conosciuto in zona perché amava trascorrere un lungo periodo dell'anno nel proprio paese d'origine in Italia. La tragedia è stata scoperta nella mattinata dalla signora delle pulizie che ha trovato la casa completamente a soqquadro e infine il copro dell'anziano ormai senza vita.