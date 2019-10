Fiorentina | show del patron Rocco Commisso su Radio Toscana | riceve una fisarmonica e

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 ottobre 2019) Ogni volta che torna in Italia per seguire la sua, ilviola, l’italo-americano, non perde mai occasione per manifestare l’amore per la sua terra d’origine (è nato a Gioiosa Ionica, in provincia di Reggio Calabria) e per la sua nuova città di adozione: Firenze. Così, tra una partita di campionato e un’intervista sulla costruzione del nuovo stadio della squadra, il tycoon si è lanciato anche in un’esibizione musicale. Ospite della trasmissione Artemio, condotta da Leonardo Canestrelli e Marco Dell’Olio su, ha preso in mano lae ha intonato l’inno dellaL'articolodelsuunae suona l’inno della squadra proviene da Il Fatto Quotidiano.

