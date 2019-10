Colori e sapori d' autunno | la castagna è la regina delle sagre

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 29 ottobre 2019) Dolcetto o scherzetto? Ecco l’, meno cinquantotto giorni al Natale, le foglie cadono, i camini si accendono, il vin brulè scorre caldo... inebriando l’aria con il profumo di chiodi di garofano, vaniglia e arancia... godetevi gli appuntamenti di novembre!Nella provincia di Rieti, si contendono il primato dellapiù buona Paganico Sabino e Marcetelli, ma niente paura, prima andate a Marcetelli che celebra larossa del Cicolano il 1 novembre e due giorni dopo, il 3 novembre, tutti a Paganico Sabino con lata, ancor “più buona” perché plastic free.Il più piccolo comune del Lazio, non molti lo sanno, è Marcetelli immerso nella Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia, a cavallo tra il Lago del Salto e quello del Turano. Un luogo dal fascino unico, ricco di attrazioni di cui poter ...

