Venezia | dal Comune celebrazioni per i defunti ed i caduti di tutte le guerre 2

Venezia : dal Comune celebrazioni per i defunti ed i caduti di tutte le guerre : Venezia, 28 ott. (Adnkronos) - Saranno anche quest'anno molto articolate, e diffuse su tutto il territorio, le iniziative coordinate dal Comune di Venezia in occasione della Commemorazione dei defunti e caduti di tutte le guerre e della Festa dell'Unità Nazionale e delle Forze armate. Giovedì 31 ott

Dal primo luglio 2020 i turisti dovranno pagare la tassa di ingresso per entrare a Venezia : Da luglio 2020 i turisti che vorranno visitare il centro storico e le isole della Laguna dovranno pagare, a seconda dei giorni, tre, sei o otto euro. Il via definitivo alla cosiddetta “tassa di sbarco” è arrivato ieri, 25 ottobre, in consiglio comunale con la modifica del regolamento precedentemente approvato. La disposizione è stata introdotta per limitare il turismo in una città che nel 2018 ha avuto 19 milioni ...

Volotea : Venezia - al via tre nuove rotte dal Marco Polo : Venezia, 16 ott. (Adnkronos) - Volotea, la compagnia aerea basata a Venezia che collega città di medie e piccole dimensioni in Europa, ha annunciato oggi l’avvio di 3 nuove rotte per il 2020 alla volta di Lussemburgo, Hannover (rotta esclusiva) e Kalamata (rotta esclusiva), che si vanno ad aggiunger

Venezia : via libera dalla giunta al contributo di accesso dal primo luglio 2020 (3) : (AdnKronos) – La creazione e lo sviluppo di un sistema complesso di riscossione che vede la predisposizione di un programma web specifico che consenta il pagamento attraverso i diversi sistemi (carte credito, paypal, bonifico); la necessità di creare e contrattualizzare una adeguata rete di vendita sul territorio metropolitano e anche nelle province limitrofe; l’implementazione di un’adeguata rete di vendita di apposita ...

Venezia : via libera dalla giunta al contributo di accesso dal primo luglio 2020 : Vnezia, 9 ott. (AdnKronos) – La giunta comunale ha dato il via libera oggi a Ca’ Farsetti alla delibera di Consiglio di modifica del Regolamento comunale ‘per l’istituzione e la disciplina del contributo di accesso, con qualsiasi vettore, alla Città Antica del Comune di Venezia e alle altre isole minori della laguna”, con cui si propone di fissare al 1° luglio 2020 l’entrata in vigore degli adempimenti ...

Venezia : via libera dalla giunta al contributo di accesso dal primo luglio 2020 (2) : (AdnKronos) – “In questi poco più di tre mesi, il gruppo di lavoro che si sta occupando della questione, che vede impegnati in prima linea oltre agli assessorati al Bilancio e al Turismo con le rispettive direzioni, anche le partecipate del Comune legate al trasporto pubblico, alla gestione dei sistemi informatici e all’organizzazione degli eventi in Città, si è fatto promotore di molti incontri con i vettori. E, proprio ...

Venezia : dalla Camera Commercio formazione per le imprese : Venezia, 4 ott. (AdnKronos) - Digital Marketing, Crowfunding, SEO, 4.0, Social Media, Data Analysis, sono termini sempre più comuni nel mondo delle imprese, ma sono ancora molte quelle che non conoscono come sfruttare al massimo le potenzialità del mondo digitale. Per questo la Camera di Commercio d

Le Verità - dal Festival di Venezia alle sale : fuori dal Giappone Kore-eda non perde il tocco magico : Ingiustamente dimenticato nel palmarès dell’ultimo Festival di Venezia, arriva nelle sale italiane dal 10 ottobre 2019, Le Verità. Il nuovo film del regista Giapponese Kore-eda Hirokazu di cui il fattoquotidiano.it vi offre la prima clip in anteprima. Ne abbiamo parlato durante il Festival qui sottolineando l’imponente e catalizzante presenza di Catherine Deneuve. La diva francese interpreta Fabienne, una grande attrice rintanata con silente ...

LIVE Venezia-Brindisi - Semifinale Supercoppa Italiana basket 2019 in DIRETTA : Venezia recupera dal -22 - finale al cardiopalma : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 73-70 1/2 di Filloy, +3 Venezia a 30″ dal termine. 72-70 IMMENSO BANKS! Canestro con fallo e Brindisi a -2 a 1′ dalla fine. 72-67 BANKS DA TRE! Il play mette a segno l’ennesimo canestro del quarto, -5 a 1’30” dalla fine. 72-64 FILLOY IN AVVICINAMENTO! Ancora +8 per Venezia. 70-64 BANKS E MARTIN! 4-0 di parziale per Brindisi che continua a crederci. 70-60 Canestro ...

Basket - Supercoppa Italiana 2019 : nella seconda semifinale Venezia favorita su Brindisi che però avrà dalla sua il pubblico di Bari : Al PalaFlorio di Bari alle 20,30 di stasera andrà in scena la seconda semifinale della Supercoppa Italiana 2019 tra i campioni d’Italia dell’Umana Reyer Venezia e la Happy Casa Brindisi. I lagunari di coach Walter De Raffaele, vincitori dell’ultimo titolo tricolore in finale su Sassari, sembrano addirittura rinforzati rispetto alla scorsa stagione. E’ vero che non ci saranno più Marquez Haynes e Deron Washington ma è arrivato da Avellino, ...

Incidente a Venezia - spunta una nuova ipotesi : 'Buzzi forse tradito dalla vista' : ‘Per il mondo della motonautica Fabio Buzzi era semplicemente un mito, uno che sul finire degli anni '80 fece vincere un certo Stefano Casiraghi (anch’egli morto in un Incidente di offshore, ndr). Per questo il prossimo week end tutte le manifestazioni in programma verranno annullate’. È commosso Floriano Omoboni, ex pilota e ora grande esperto di offshore per diverse trasmissioni, nel ricordare Fabio Buzzi, l’imprenditore di Lecco e pilota ...

Ve lo ricordate Salvo Veneziano? Dal Grande Fratello sono passati 19 anni : ecco come è diventato : Tutti ricorderete sicuramente Salvo Vaneziano della prima edizione del Grande Fratello, condotta da Daria Bignardi, nel lontano 2000. sono passati 19 anni e il pizzaiolo siciliano aveva 25 anni quando varcò la porta che lo conduceva dentro la casa più spiata d’Italia. Oggi invece ha 43 anni e sono cambiate parecchie cose. L’ex gieffino ha aperto 17 pizzerie: una serie di attività commerciali che gli hanno permesso di investire quanto guadagnato ...