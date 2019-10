Mettiamo a sistema la rete dei ricercatori italiani nel mondo

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Guai a chiamarli cervelli in fuga dall’Italia perché la scienza non deve avere frontiere né nazionalità: sono i giovanidel comitato organizzatore del Science politic and public (SPP) svoltosi a Cambridge il 26 Ottobre organizzato dalla Cambridge University Italian Society (Cuis) e dall’Association of Italian Scientists in the UK (Aisuk) con il patrocinio dell’ambasciata britannica a Roma, l’ambasciata italiana a Londra e l’UK science and innovation network. Il loro obiettivo è di mettere aladinele dare un supporto ai decisori politici per le grande sfide del futuro in primis il riscaldamento globale ma anche la manutenzione delle infrastrutture, il contrasto al dissesto idrogeologico, la promozione della pace, l’ apprendimento online, l’economica circolare e ...

