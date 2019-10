La gioia di Roger Federer | “pensavo che non avrei più vinto a Basilea Lacrime? Le

Fonte : sportfair

(Di lunedì 28 ottobre 2019)vince il decimo titolo a. Il campione svizzero mostra tutta la suanel post match versando anche qualche lacrima Battendo Alex De Minaur con un 6-2 / 6-2,hail suo decimo titolo a. Il campione svizzero si è emozionato davanti al pubblico di casa versando anche qualche, spiegando la sua reazione in conferenza stampa: “ho giocato ad un ottimo livello qui a, sono stato in grado di essere solido e di esprimermi al meglio. Il decimo titolo conquistato aè una grande soddisfazione. È stato un torneo incredibile per me, mi sono sentito davvero bene. Le mie partite sono state ottime: hosenza soffrire. Ecco perché mi sono divertito molto, non capita spesso di vincere questo torneo senza andare in difficoltà. Negli ultimi anni ho avuto la sensazione che nonpiùqui. Per tutti questi motivi ...

paolina62 : Che emozione e che gioia ?? - Lizzie_B90 : Federer batte Tsitsipas e vola in finale a Basilea. Che gioia! E speriamo che domani arrivi il 103esimo titolo, il… - TennisWorldit : Roger Federer: 'Spero di sfidare Wawrinka, una gioia rivederlo in salute' -