Il video dell’arresto di Jared Padalecki | la star di Supernatural accusato di ubriachezza

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Ildell'arresto dista già facendo il giro del mondo. L'amatadi, il ragazzo pacato e sempre educato e disponibile che abbiamo conosciuto in questi anni, potrebbe essersi lasciato andare ad una notte di follia dalle conseguenze impensabili.A lanciare la notizia e ildell'arresto diè stato l'informatissimo sito di gossip americano TMZ che rivela anche le presunte motivazioni dell'arresto dell'attore in Texas presso un locale che frequenta abitualmente e in cui, a quanto pare, ha investito anche del denaro, ovvero lo Stereotype di Austin in Texas.Al momento le dinamiche non sono molto dettagliate ma, secondo il sito americano, sembra chesia stato arrestato ad Austin durante la notte per aggressione eal di fuori di una discoteca. Ilmostra in un primo momento l'attore alle prese con ...

coryisperfect : RT @__TAEMlNlSM: quattro anni fa choi minho inventò la lotta anticapitalista attraverso questa presa di posizione contro l’industria dell’a… - Alessandro70As : RT @Mercurya46: La notizia dell'arresto sembra sia errata. Pertanto si chiede di fare RT a manetta x individuare questo disgraziato. GRAZIE… - PensierInfiniti : RT @Mercurya46: La notizia dell'arresto sembra sia errata. Pertanto si chiede di fare RT a manetta x individuare questo disgraziato. GRAZIE… -