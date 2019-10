Dracula | il primo trailer della serie da creatori di Sherlock per BBC e Netflix

Fonte : dituttounpop

(Di lunedì 28 ottobre 2019), ilteaserdaidi, prodotta da BBC One e, che rilascerà lain tutto il mondo (Regno Unito escluso). La BBC ha rilasciato ilteaser di, laprodotta dai produttori di, Steven Moffat e Mark Gatiss, che nasce da una co-produzione tra BBC e, che rilascerà lanel resto del mondo. Ancora non sappiamo quando laandrà in onda (in Italia arriverà su), ma se BBC seguirà il modello seguito per i rilasci di(che condivide tutto con), il periodo di fine anno sarebbe il più indicato. Se noi siamo abituati a film natalizi e all’intrattenimento leggero nel periodo di natale/capodanno, gli inglesi, che hanno quella marcia in più, si beccano un po’ di sano horror sulla BBC (che ricordiamo è la rete pubblica del Regno Unito). I dettagli su trama e personaggi sono ...

KhoDeus : RT @cinefilosit: #Dracula: primo promo della serie della BBC One - CineGiornale1 : Dracula: ecco il primo spaventoso trailer dell’attesa miniserie horror - cinemaniaco_fb : ?????????????? Dracula: ecco il primo spaventoso trailer dell’attesa miniserie horror -