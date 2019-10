Controlli dei NAS sulla filiera delle uova | irregolarità in un caso su 5

Strage di Orta Nova - lo sgomento dei colleghi di Ciro : "Ora Controlli ogni tre anni sugli agenti" : La proposta del sindacato di polizia penitenziaria dopo il triplice omicidio in provincia di Foggia: uno sportello per i...

Taranto - Controlli alle fermate dei bus : rinvenuti quattro coltelli : Emanuela Carucci Sono state denunciate due persone in possesso delle armi. Uno di loro è minorenne controlli mirati alle fermate degli autobus di linea sono quelli effettuati a Taranto dalla polizia. In un solo giorno sono stati sequestrati quattro coltelli e due persone sono state denunciate.A disporre i controlli il questore da poco insediato nel capoluogo pugliese, Giuseppe Bellassai, dopo le preoccupanti segnalazioni di ...

Orrore igienico-sanitario - Controlli dei NAS sugli alimenti : carne e pesce invasi da parassiti - uova sequestrate : Il NAS di Napoli, a conclusione di una verifica igienico-sanitaria eseguita presso un esercizio commerciale sito nell’hinterland partenopeo, ha proceduto al sequestro giudiziario di circa 6 quintali di prodotti ittici e carnei, rinvenuti in cattivo stato di conservazione, insudiciati ed invasi da parassiti. Il valore della merce sottoposta a sequestro ammonta a circa 30.000 (trentamila) euro. Il Nucleo campano inoltre, al termine di una serie di ...

Agrigento : Controlli antidroga dei Carabinieri - un arresto e una denuncia : Palermo, 4 ott. (AdnKronos) - controlli antidroga nell'agrigentino dei Carabinieri. Il bilancio è di un arresto a Licata e una denuncia a Ribera. Continuano senza sosta, in tutta la provincia, i servizi straordinari di contrasto alle sostanze stupefacenti, disposti dal Comando Provinciale dei Carabi

Salute : Controlli dei Nas su inchiostri per tatuaggi - sequestrate 248 confezioni : controlli dei carabinieri del Nas sugli inchiostri per tatuaggi e sequestro di 248 confezioni di tinture e pigmenti. E’ il risultato dei controlli effettuati dal Comando carabinieri per la tutela della Salute, d’intesa con il ministero della Salute, in 117 aziende del settore, come centri di tatuaggio, importatori, produttori e distributori nazionali di pigmenti, prelevando nel contempo 100 campioni di inchiostri per tatuaggio, inviati ai ...

Tatuaggi e inchiostri potenzialmente pericolosi : Controlli dei Nas in tutta Italia : Sostanze tossiche o cancerogene sono state rilevate in 1 campione su 5 di inchiostro e tinture usati per Tatuaggi. È quanto emerso da un controllo a campione, effettuato in tutta Italia, dal Comando dei carabinieri per la Tutela della Salute che, d'intesa con il ministero della Salute, opera un monitoraggio sulla regolarità dei prodotti a base di inchiostro utilizzati per la realizzazione di Tatuaggi.\\Le operazioni eseguite dai militari hanno ...

Sostanze tossiche o cancerogene in inchiostri per tatuaggi - scatta ritiro dopo Controlli dei Nas : Le analisi hanno riscontrato la pericolosità di 22 campioni su 100 prelati dai carabinieri dei Nas in 117 aziende del settore che comprendono sia centri di tatuaggio, sia importatori, produttori e distributori. Come conseguenza il Ministero della Salute ha disposto un immediato provvedimento di divieto di vendita e di utilizzo.Continua a leggere

Addio all'estate Ragusa - il bilancio dei Controlli della Polizia : La Polizia di Stato ha reso noti i risultati dei controlli eseguiti sulla Sp 25 Ragusa-Mare in occasione dell’Addio all’Estate a Marina di Ragusa

Frodo Olio - Coldiretti Abruzzo plaude ai Controlli dei Nas - ma serve riforma per reati agroalimentar : L'Aquila - “E’ necessario procedere al piu’ presto alla riforma della Legge sui reati in campo agroalimentare per sostenere gli ottimi risultati dell’attività delle forze dell’ordine con norme adeguate a colpire chi specula sulla salute dei cittadini”. E’ quanto afferma la Coldiretti Abruzzo in merito alla scoperta da parte dei Nas di Firenze di una truffa – la cui inchiesta ha interessato anche l’Abruzzo - con riciclaggio e ...

Controlli dei carabinieri di Vittoria : due arresti : Due arresti a Vittoria sono stati eseguiti dai carabinieri della Compagnia di Vittoria durante alcuni servizi di controllo del territorio

Reddito di cittadinanza : più Controlli sui furbetti e limiti all'uso dei contanti : Il Reddito di cittadinanza verrà confermato, ma il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri afferma che può essere migliorato. Sono diverse le storture che pure i Cinquestelle...

Favignana : Controlli dei Nas in ristoranti - 7500 euro di multe : Palermo, 7 set. (AdnKronos) – controlli a tappeto dei Nas sui locali dell’isola di Favignana. Nel mirino sopratutto i locali dediti alla ristorazione al fine di contrastare gli illeciti commessi in materia di sicurezza alimentare. In un ristorante i militari hanno sequestrato 40 chili di alimenti vari, per un valore pari di 120 euro, per la mancanza documentazione attestante la tracciabilità degli alimenti. controlli anche in ...