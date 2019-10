Come conservare i pneumatici?

Fonte : correttainformazione

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Per chi in questo periodo dell’anno ha iniziato a pensare al cambio gomme, qui di seguito sono presenti una serie di consigli sual meglio inon utilizzati durante la stagione invernale. Con l’arrivo della stagione autunnale e successivamente dell’inverno, una delle preoccupazioni degli automobilisti italiani è quella dell’effettuazione del cambio degli, passando da quelli estivi a quelli invernali, secondo una tempistica che viene comunicata dalle autorità preposte e varia da regione a regione. Questo cambio comporta un’altra necessità sempre relativa agli, quella dello stoccaggio e della conservazione di quelli che vengono sostituiti, siano essi gli estivi o gli invernali. Infatti uno stoccaggio eseguito in modo scorretto potrebbe causare dei danneggiamenti e quindi la necessità di acquistare un nuovo set di. Per evitare ...

