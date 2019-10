A pochi giorni dal lancio i Google Pixel 4 mostrano già alcuni problemi

Studente morto a scuola - il padre di Sukhraj : “Aveva fatto la visita medica sotto sforzo pochi giorni fa. Ora voglio giustizia” : “voglio giustizia, ho perso mio figlio”. Parla il padre di Sukhraj Rathor, il quattordicenne Studente che si è accasciato ed è morto durante la lezione di educazione fisica all’Istituto Tecnico Tecnologico Barsanti di Castelfranco Veneto. Jasbir Rathor, che vive con la famiglia a Riese Pio X, si appella a una circostanza molto precisa. “Stava bene tanto che anche gli ultimi esami per il certificato medico sportivo avevano dato un risultato ...

Operaio di 33 anni muore sul lavoro : è la terza vittima in pochi giorni nella zona : Andrea Barale è rimasto schiacciato da un braccio meccanico che stava controllando insieme a un collega in fase di collaudo...

Bimbo di 7 anni disegna sui volantini il suo cane rapito e lo ritrova dopo pochi giorni : Camron Andrews, sette anni, ha disegnato su un foglio di carta bianco un ritratto quanto più fedele possibile di Ralph, il suo fedele amico a quattro zampe. Camron ha preso matite e colori e realizzato uno ad uno dei volantini distribuendoli poi in tutti i luoghi più frequentati della città Stockpor, nel Regno Unito. In questo modo ha ritrovato l'animale.Continua a leggere

Una Vita - spoiler : Trini muore pochi giorni dopo aver partorito per la negligenza di Celia : Dalla Spagna arrivano delle anticipazioni che non sono per niente piacevoli riguardo a ciò che succederà nei nuovi appuntamenti italiani della telenovela Una Vita. Nelle puntate in programma tra qualche mese Trini Crespo stringerà finalmente tra le sue braccia la figlia Milagros dopo averla fatta venire alla luce con un parto cesareo d’urgenza. Quando uscirà dall’ospedale la neo mamma verserà in uno stato preoccupante al punto che il medico ...

Mr. Robot su Premium Action (e Infinity) l'ultima stagione a pochi giorni dal debutto americano : "Goodbye, Friend", amici arrivederci.Ci saluta Elliot/Mr. Robot a partire da questa sera, martedì 15 ottobre, su Premium Action, trasferita da Stories dove aveva debuttato la serie, dopo i vari movimenti interni ai canali seguiti alla chiusura di Premium Joi. Insieme alla comedy transitate sul canale, era un po' impensabile ritrovare il cyber-thriller acclamato dalla critica e che ha portato il suo protagonista Remi Malek e il suo creatore Sam ...

Previsioni meteo : ottobrata per pochi giorni - poi maltempo e calo delle temperature : L'alta pressione si sta rapidamente espandendo verso il Mediterraneo e sta assumendo connotati via via sempre più sub-tropicali grazie al risucchio di aria particolarmente calda per il periodo dal...

Ragazzo va dal dentista per farsi curare un dente e dopo pochi giorni muore - ecco cosa è accaduto : Un Ragazzo, Christopher Schutzius, mentre mangiava una caramella, ha perso un’otturazione che aveva fatto in precedenza e allora è andato dal dentista per farsi curare il dente. Il dentista ha ritenuto di fargli una canalizzazione e il Ragazzo è tornato a casa. dopo qualche giorno il Ragazzo ha iniziato a sentirsi poco bene e poi è deceduto. Questa vicenda è accaduta negli Usa, a Chicago. La mamma adottiva, Laura Serna, non ...

Chi era Matteo Demenego ucciso a Trieste : Il compleanno pochi giorni fa e l’amore per Valentina : Una pistola sfilata, colpi a raffica nella questura di Trieste e due poliziotti poco più che trentenni uccisi in servizio. A perdere la vita, l’agente Pierluigi Rotta e l’agente scelto Matteo Demenego, caduti sotto i colpi di Alejandro Stephan Meran, dominicano affetto da problemi psichici. Portato in questura insieme al fratello Carlysle dopo essere stato fermato per una rapina e accompagnato in bagno, all’uscita ha sfilato la pistola a uno dei ...

Gran Bretagna - perde il futuro marito a pochi giorni da nozze. Donna si toglie la vita : Helen O'Brien, di 35 anni, era scomparsa da un paio di settimane ed è stato ritrovata morta in un fiume. Tragedia nel Cheshire, in Gran Bretagna. La 35enne era scomparsa da un paio di settimane ed è stato ritrovata morta in un fiume. La Donna stava per sposarsi con il suo fidanzato, Kevin Reily. L'uomo, però, pochi giorni prima del loro matrimonio è stato stroncato da un infarto mentre si trovava nella sua casa di Warrington.\\A raccontare ...

In pochi giorni investite due agenti della polizia locale a Pomezia e Tivoli. La Cisl Fp di Roma Capitale e Rieti chiede maggiori tutele per la categoria : Roma – A distanza di pochi giorni la polizia locale registra due infortuni sul lavoro nella nostra provincia. In entrambi i casi si tratta di due colleghe agenti, una investita pochi giorni fa a seguito di una carambola di auto mentre effettuava i rilievi di un incidente stradale a Pomezia, e l’altra investita sulle strisce pedonali, questa mattina a Tivoli, mentre terminava il proprio servizio di viabilità proprio all’incrocio d ...

Pozzo d'Adda - strangolata dal compagno : l'ultima lite pochi giorni fa ma Charlotte non aveva denunciato : Per due volte erano dovuti intervenire i carabinieri, e la terza lite è stata fatale a una 26enne di origine ivoriana, Charlotte Yapi Akassi, madre di due figli, strangolata dall'uomo con...

Borderlands 3 : numeri in drastico calo su Twitch a pochi giorni dal lancio : Il numero di spettatori di Borderlands 3 su Twitch è calato drasticamente, nonostante gli ottimi numeri registrati pochi giorni fa al lancio.Come riportato sui forum di ResetERA, l'ultima fatica di Gearbox ha perso l'80% degli spettatori in meno di una settimana, passando dal picco di 209.987 utenti registrato alle 19 di venerdì 13 settembre (giorno del debutto nei negozi) ai 14.885 di giovedì 19 settembre. Anche il numero dei canali che ...