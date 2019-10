Tecnocrati contro techno Il Senato francese spegne i rave party

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 27 ottobre 2019) Francesco De Remigis Proposta di leggei raduni musicali dove regnano alcol e droga: «Sono pericolosi» C hiamatela crociata generazionale, legge liberticida o battaglia di libertà acustica. Ma ilha proposto una legge per ridurre al minimo gli eventi di musica elettronica, anche quelli culturalmente rilevanti (cioè nel calendario ufficiale di molte città) e non solo le feste abusive dove droga e alcool fanno da padrone. Multe da 3.750 euro e fino a 400 ore di lavori socialmente utili per chi infrange le regole: orari, autorizzazioni, tutto dovrà essere più burocratico. Cosa prevede il provvedimento? Oggi soltanto le «feste» che superano i 500 partecipanti vanno dichiarate alla prefettura. La proposta azzera la soglia: ogni evento, piccolo o grande che sia, che prevede musica elettronica all'aperto, va verificato fino al via libera. «Quindi se ci ...