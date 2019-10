Schianto nella notte | morto un centauro di 40 anni | la moto si è disintegrata

Fonte : caffeinamagazine

(Di domenica 27 ottobre 2019) Terribile. Un uomo di 40per le lesioni successive un incidente in cui è stato coinvolto. A quanto si apprende e scrivono alcuni media locali, l’incidente si sarebbe verificato intorno alle 2.30 dellatra sabato e domenica a Firenze. Coinvolti nell’incidente sue scooter di grossa cilindrata che hanno impattato frontalmente: il quarantenne è stato sbalzato dalla sella per alcuni metri per poi cadere rovinosamente a terra, vani sono stati i tentavi da parte del 118 di rianimarlo, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. L’altrociclista è stato ricoverato d’urgenza in gravissime condizioni presso l’ospedale di Careggi, dove in queste ore è sottoposto ad intervento chirurgico. La dinamica è ora al vaglio della polizia municipale. Un incidente, l’ennesimo, che è ormai una triste conta settimanale.

cronachecampane : Schianto nella notte sull’Ofantina: morti due cacciatori - StaserasolounTG : RT @primocanale: Schianto frontale nella notte lungo l?Aurelia: tre feriti, c?è anche una bambina - Marco_chp1 : RT @primocanale: Schianto frontale nella notte lungo l?Aurelia: tre feriti, c?è anche una bambina -