La strada è già in salita e il Milan ora deve guardarsi dalla Serie B

Donna aggredita in strada rimane sfregiata : arrestato tunisino : Ha aggredito una Donna per strada a Castellammare del Golfo (Trapani) e, senza alcuna ragione, le ha sfregiato il volto con un oggetto appuntito. A distanza di due settimane il responsabile è stato finalmente catturato, si tratta di un cittadino straniero di nazionalità tunisina. I fatti contestati risalgono alla notte fra il 10 e l'11 di ottobre, quando il soggetto ha avvicinato con una scusa la vittima, incrociata all'altezza di via Giuseppe ...

Studentesse aggredite e palpeggiate in strada : preso il giovane maniaco : In stato di fermo l'uomo che avrebbe aggredito sessualmente due Studentesse a Cagliari nei giorni scorsi

Ginevra Pisani palpeggiata in strada : è choc dopo la denuncia della prof dell’Eredità : “Senza parole!” : L’ex corteggiatrice del programma ‘Uomini e Donne’ ed attuale professoressa de ‘L’Eredità’, Ginevra Pisani, è stata protagonista suo malgrado di uno squallido episodio accaduto a Milano. La ragazza è stata letteralmente palpeggiata da un uomo, che le ha tirato anche uno schiaffo sul suo lato B. Lei ha denunciato il tutto anche tramite le stories Instagram, ma c’è stato un particolare raccontato che ha provocato nervosismo da parte degli utenti. ...

Daniele De Rossi può tornare alla Roma - più di un rumor : la strada che lo riporta in giallorosso : Clamorosa indiscrezione riportata dal Corriere dello Sport: Daniele De Rossi potrebbe tornare alla Roma. Uno scenario quasi impensabile, visto il recente addio polemico di quest'estate e il conseguente accasamento al Boca Juniors in Argentina, però la situazione che si sta delineando renderebbe molt

Como - 22enne deceduto in strada : è stato investito quando era già a terra : È giallo a Camerlata, quartiere della periferia di Como. Gaetano Banfi, il 22enne trovato in fin di vita all'alba di domenica, sarebbe stato investito da un'auto quando già era terra. L'autopsia svolta ieri pomeriggio dal medico legale Giovanni Scola, ha infatti, aperto un nuovo, inaspettato scenario. La profonda ferita alla testa - che ne ha provocato il decesso - infatti, non è compatibile con l'urto di un mezzo pesante, ma con uno ...

Migliaia di litri di mosto in strada : nel Foggiano sabotati i silos di due cantine sociali : A San Severo e Torremaggiore si sarebbe trattato di un atto intimidatorio che ha provocato danni per svariate centinaia di Migliaia di euro. Coldiretti: "Far west per le aziende agricole"

Foggia - incidente stradale sulla provinciale 141 : morti marito e moglie : Un grave incidente stradale si è verificato ieri pomeriggio, sabato 19 ottobre, sulla strada provinciale 141 che collega le cittadine Foggiane di Manfredonia e Zapponeta. Secondo quanto riferiscono i media locali e nazionali, due auto, una Range Rover e una Lancia Lybra, si sono improvvisamente scontrate violentemente. Nell'impatto la Range Rover è uscita fuori strada, mentre per le persone a bordo dell'altra vettura non c'è stato nulla da fare, ...

Tokyo 2020 – Che disastro in Giappone : il Tifone Hagibis colpisce ancora - frane e cedimenti nel percorso della prova su strada di ciclismo : Il tigone Hagibis devasta il percorso della prova in linea su strada delle Olimpiadi di Tokyo 2020 Il Tifone Hagibis continua a fare disastri, coinvolgendo il mondo dello sport: dopo aver costretto gli organizzatori dei Mondiali di Rugby 2019 a cancellare diverse partite e gli organizzatori del Gp del Giappone di Formula 1 ad annullare qualsiasi attività in pista nel sabato di qualifiche, adesso si fionda sul mondo del ciclismo ...

Turchia - strada : “Atteggiamento governi indecente. Bloccare subito ogni esportazione - non solo di armi” : “L’atteggiamento dei governi europei ed italiano è indecente perchè dovrebbero Bloccare immediatamente ogni esportazione di armi verso la Turchia e forse non solo di armi”. Non usa mezzi termini il fondatore di Emergency Gino Strada per commentare l’invasione turca a margine della presentazione del report “Una rivoluzione silenziosa” nella sede milanese di Emergency. “Porsi il problema oggi se sia giusto o meno Bloccare i contratti in essere di ...

Giallo a Ferrara - uomo morto in strada. Testimone : “Scaricato da auto” : Scaricato dall’auto e abbandonato sul ciglio della strada. Si sa ancora poco dell’uomo trovato senza vita ieri sera a Ferrara in Corso Primo Maggio. Tratti europei ed età tra i 45 e i 50 anni, l’uomo indossava una tuta e non aveva documenti con sé. Le indagini della Polizia Gli accertamenti della Polizia di Ferrara sono in corso e secondo quanto riferito da un Testimone, l'uomo era in macchina con un'altra persona che avrebbe cercato di ...

Giallo a Ferrara - trovato cadavere in strada : “È stato scaricato da un’auto” : Il cadavere di un uomo sui 45/50 anni è stato trovato in strada a Ferrara. Secondo un testimone, che ha allertato per primo i soccorsi, il corpo sarebbe stato scaricato da un'auto che è poi fuggita. Non ci sarebbero segni di violenza, per cui si esclude un'eventuale ipotesi di omicidio. La vittima non era in possesso dei documenti di riconoscimento e per questo non è stata ancora identificata.Continua a leggere

Perugia - marocchino pesta moglie in strada : intervengono i passanti : Lo straniero ha cominciato a prendere a calci la compagna dinanzi agli occhi dei tre figli piccoli e di numerose altre persone. Interviene anche un avvocato, che contatta i carabinieri: il soggetto è stato identificato, ma la moglie nega l'aggressione... Choc a Perugia, dove un cittadino straniero non ha esitato a prendere a calci la moglie dinazi agli occhi delle numerose persone che si trovavano a transitare in via Mazzini. L'episodio lo ...