“Abu Bakr al Baghdadi morto” | dalla prigionia in Iraq all’Isis | chi è il ‘Califfo’

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 27 ottobre 2019) Lo hanno dato per morto più volte. Ora sotto i raid aerei della Coalizione internazionale, ora dell’aviazione irachena o della Russia. Ferito e paralizzato, in fuga tra Mosul e Raqqa. Come un gatto dalle sette vite, Abualin realtà è sempre riuscito a sfuggire ai tentativi di eliminazione. La notizia della sua uccisione nella zona di Idlib, in Siria, da parte delle truppe americane è l’ultima di una serie sulla morte del leader dell’Isis che hanno contribuito a farlo diventare una figura leggendaria. Il ‘califfo’ al, al secolo Awwad al Badri, nasce da una famiglia sunnita nel 1972 a Samarra, in, città simbolo dello sciismo, e cresce a Baghdad dove vive fino al 2004 con due mogli e sei bambini. Nel 2003, durante l’invasione anglo-americana dell’, Awwad, allora trentaduenne, forma un gruppuscolo armato e si unisce alle formazioni ...

