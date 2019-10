Whirlpool Napoli | la solidarietà in vetrina | «Da oggi non vendiamo più i loro prodotti»

Whirlpool - nuove proteste a Napoli : 18.03 Continua la protesta dei lavoratori dello stabilimento Whirlpool di Napoli, che dal 1° novembre chiude lasciando senza lavoro 400 dipendenti. In attesa dello sciopero generale nel capoluogo campano proclamato dai sindacati Cgil, Cisl e Uil il 31 ottobre, i lavoratori continuano a animare il presidio permanente e manifestano davanti al Comune informando con un volantinaggio cittadini e turisti sulla loro vertenza.Un gruppo di croceristi ...

Whirlpool - blitz operai all'aeroporto di Capodichino : è il caos a Napoli : Circa 300 lavoratori della Whirlpool di Napoli sono entrati nell'aeroporto di Capodichino per protestare l'annunciato stop alle attività produttive dall'1 novembre. I lavoratori...

Whirlpool - il 31 ottobre sciopero generale a Napoli : Whirpool per giovedì 31 ottobre Cgil, Cisl e Uil di Napoli hanno proclamato lo sciopero generale con una manifestazione per le vie della città

Whirlpool - no alla chiusura : sciopero generale a Napoli il 31 ottobre : sciopero generale dell'industria e del terziario, nell'area metropolitana di Napoli, nel giorno indicato da Whirlpool come termine ultimo prima della cessione degli impianti produttivi di...

"Intenzionale la chiusura di Napoli La Whirlpool continua a mentire" : "Non ci sorprende che la chiusura dello stabilimento Whirlpool a Napoli fosse già contemplata nel bilancio 2018 dell’azienda. Non abbiamo mai considerato credibile che una multinazionale come Whirlpool possa aver così radicalmente cambiato il piano industriale nel giro di pochi mesi. D’altra parte l’azienda era consapevole che con la chiusura di uno stabilimento non avrebbe di certo avuto i sostegni che ha ...

Whirlpool - operai in corteo per le vie di Napoli : “Azienda si è presa gioco del Governo - se chiude fabbrica qui resta il deserto” : Lavoratori Whirlpool in corteo per le vie di Napoli, dopo la notizia della chiusura della sede partenopea dal primo novembre. Circa 200 gli operai che hanno manifestato la loro delusione dopo i numerosi tavoli e le promesse ascoltate in questi mesi. “L’azienda si è presa gioco del Governo italiano – dice un lavoratore che mantiene però la speranza che si possa trovare una soluzione per scongiurare la chiusura – se chiude la fabbrica ...

Whirlpool - proseguono le proteste a Napoli : La rabbia e la delusione dei lavoratori dello stabilimento Whirlpool di Napoli, pronto a chiudere i battenti il 1° novembre prossimo dopo il nulla di fatto ufficializzato ieri, sono più vive che mai e anche questa mattina le forze dell'ordine sono dovute intervenire per calmare gli animi davanti allo stabilimento di via Argine.I lavoratori puntano ovviamente il dito contro l'azienda, decisa a cedere lo stabilimento dopo che le ...

Napoli - corteo Whirlpool : "Non molliamo" : 11.04 I lavoratori Whirlpool sono partiti in corteo da piazza Municipio, a Napoli, diretti a palazzo Santa Lucia, ma poi hanno cambiato percorso e sono entrati nella Galleria Umberto, piena di turisti. "Napoli non molla" e "La gente come noi non molla mai", gli slogan contro i vertici della multinazionale. La manifestazione, promossa dalle organizzazioni sindacali, è stata indetta dopo che l'azienda ha annunciato la chiusura dello stabilimento ...

Whirlpool - la tomba di Di Maio e Patuanelli : bomba politica su Napoli - M5s salta per aria : È ufficiale: lo stabilimento di Napoli della Whirlpool a via Argine chiuderà il 1 novembre, a comunicarlo sono stati gli stessi capi dell'azienda americana. Saranno ben 420 gli operai che non avranno più un posto di lavoro e che protesteranno vivacemente contro questa decisione attraverso un presidi

Whirlpool - De Luca non si arrende : ?«Pronti 20 milioni per restare a Napoli» : «Ieri ho inviato una lettera per chiedere un estremo confronto con Invitalia, per verificare se ci sono le condizioni per rilanciare. Non so cosa si possa fare oggi, date le decisioni di...

Whirlpool conferma la chiusura dello stabilimento di napoli : Whirlpool EMEA, dopo l'incontro a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte e il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli.

Whirlpool - tutta la rabbia di Napoli : «Da qui non uscirà un ago - occupiamo la fabbrica» : «Cessazione dell'attività produttiva, con decorrenza 1 novembre 2019» scrivono i capi della Whirlpool in un comunicato freddo che non lascia speranze, a oggi, sul destino...

Whirlpool a Napoli - stop alle attività dal 1° novembre. I lavoratori : «Traditi da governo e Mise» : Whirlpool Emea «prende atto con grande rammarico della mancata disponibilità da parte del governo a discutere il progetto di riconversione del sito», ossia della cessione del sito...