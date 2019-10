Scacchi | Europei a squadre 2019 | tris dell’Italia femminile | nel terzetto di testa! Altra

Scacchi - Europei a squadre 2019 : è grande Italia femminile contro l’Ucraina - pari nell’Open con la Lituania : Giornata ambivalente per l’Italia agli Europei a squadre di Scacchi in corso di svolgimento a Batumi, in Georgia. La squadra femminile, infatti, rimane a punteggio pieno, ed è una delle sole cinque a trovarsi in questa situazione assieme a Romania, Spagna, Georgia e Russia (che, in termini di punteggio complessivo sui singoli match, hanno fatto più punti, ma per il momento è un discorso prematuro da fare). Continuano invece le difficoltà ...

Scacchi - Europei a squadre 2019 : Italia travolta dalla Spagna nel torneo Open - donne ok con la Svizzera. Russia e Inghilterra inciampano nel pari : Sono cominciati quest’oggi gli Europei a squadre di Scacchi in quel di Batumi, in Georgia, e subito ci sono stati alcuni risultati a sorpresa soprattutto nella sezione Open, mentre in quella femminile tutto è andato all’incirca come da pronostico. Il vento di sorpresa non ha riguardato, purtroppo, l’Italia, che due anni fa piazzò un clamoroso esordio battendo l’Azerbaigian poi campione. In questo caso, di gloria non ce ...