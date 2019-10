Revocato il 41 bis a Carminati Mafia capitale? Non è mafia

Mondo di mezzo - Revocato il 41 bis a Massimo Carminati : È stato revocato il regime di 41 bis per Massimo Carminati . Si tratta di una probabile conseguenza dopo la sentenza di martedì scorso mediante cui la Cassazione ha stabilito che Mondo di mezzo era un'associazione a delinquere semplice e non di stampo mafioso. Dopo aver ricevuto il parere positivo della Dda di Roma e della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, il Guardasigilli Alfonso Bonafede ha firmato il decreto con cui si revoca il ...

