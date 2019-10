Moscopoli | Borghi Pd | ' Problema di sicurezza nazionale'

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 26 ottobre 2019) Enrico, membro del Copasir in quota Pd, intervistato da Repubblica spiega che sul casoverrà deciso lo strumento migliore per far luce totale e cercare di scoprire la verità. Il messaggio però è chiaro: Salvini non potrà sviare per sempre la questione e l'obiettivo è capire se esiste realmente "undi". Da chiarire oltretutto è il ruolo ricoperto da Gianluca Savoini a Mosca durante l'incontro all'hotel Metropol. Il sospetto è che l'obiettivo fosse quello di avvelenare il clima politico del nostro Paese, influenzando le elezioni politiche. Le parole diNell'intervista a Repubblica, Enricoannuncia che presto all'interno della maggioranza ci saranno importanti novità sul caso. Si sta studiando infatti lo strumento tecnico più adeguato per chiarire tutta la vicenda dei presunti fondi russi al partito della Lega....

