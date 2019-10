“Mi dispiace mamma Il viaggio non è andato bene Sto morendo perché non posso respirare”

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 26 ottobre 2019) “Mi. Il mioall’estero non è. Ti amo così tanto! Stononrespirare“. E’ questo l’ultimo messaggio, straziante e duro come un macigno, inviato dal tir dell’orrore, quello ritrovato un paio di giorni fa in Gran Bretagna con 39 cadaveri nel container. Sono asiatiche le vittime deldella speranza finito nel peggiore dei modi per loro, per le loro famiglie e per tutti noi che restiamo e assistiamo, ogni giorno di più, alla disumanità degli esseri umani. Il tir, sbarcato martedì sera nel sud dell’Inghilterra dal Belgio, è stato l’ultimo lurido, freddo e buio posto in cui 39 anime hanno vissuto le ore, forse le più terribili, della loro vita. Sono morti tutti in silenzio, ma qualcuno è riuscito a inviare dei messaggi, tremendi, strazianti, ma utili a far aprire gli occhi a chi ha ...

