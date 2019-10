Investono due ciclisti e poi si mettono in posa facendo «ok»  I testimoni | «Ridevano»

Fonte : corriere

(Di sabato 26 ottobre 2019) Vigonovo, un’Audi con a bordo tre ragazzi investe due. Uno è salvo per miracolo, l’altro è grave. Durante i rilievi uno ha anche alzato il pollice mostrato ai passanti

Corriere : Investono due ciclisti e poi si mettono in posa facendo “ok” con le dita. I testimoni: «Ridevano» - fabioferrero71 : Quindi tossicologico e alcol test #tuttoapposto? - GisellaPagano : Venezia, investono due ciclisti: in posa per la foto facendo «l’ok». I testimoni: «Ridevano» -